أكبر منتج عالمي للذرة يخسر 4% من المحصول بسبب ارتفاع أسعار الأسمدة

قدرت مساحة الذرة في الولايات المتحدة للسنة التسويقية 2022-23 «سبتمبر- أغسطس» بـ 89.5 مليون فدان، بانخفاض 4% عن العام الماضي، بينما تقدر مساحة فول الصويا عند 91 مليون فدان، بزيادة 4% عن العام الماضي، حسبما قالت وزارة الزراعة الأمريكية في أحدث تقاريرها عن الزراعة المستقبلية.

أكبر منتجي الذرة عالميًا.. تقديرات المساحات المزروعة للمحصول تتراجع

وتعد الولايات المتحدة الأمريكية، أكبر منتج للذرة في العالم، وكذلك أكبر منتج لمحصول فول الصويا عالميًا، ويعد المحصولين أساسيين لإنتاج الأعلاف والزيوت النباتية.

تقديرات المساحات المخصصة للذرة أقل أيضًا من توقعات وزارة الزراعة الأمريكية لشهر فبراير والتي تبلغ 92 مليون فدان، في حين أن أرقام مساحات فول الصويا أعلى من تقديرات المنتدى البالغة 88 مليون فدان، وكان متوسط ​​تقدير محللي «ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس» للذرة أيضًا مشابهًا لتقدير وزارة الزراعة الأمريكية السابق البالغ 92 مليون فدان في موسم 2022-23 وللفول الصويا كان 88.73 مليون فدان.

بحسب تقرير لـ«ستاندرد آند بورز»، فإنه من الناحية التاريخية، ستكون هذه هي المرة الثالثة التي يُقدر فيها أن فدان فول الصويا في الولايات المتحدة يتجاوز فدان الذرة.

ووفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية، فمن المتوقع أن ترتفع المساحة الواقعة تحت الذرة في 2022-23 أو أن تظل دون تغيير في 43 من 48 ولاية تقديرية، وقالت: «من المتوقع تناقص المساحات من العام الماضي بمقدار 200000 أو أكثر في إلينوي وإنديانا وأيوا وكانساس ومينيسوتا ونبراسكا ونورث داكوتا وأوهايو وويسكونسن».

تخصيص 3 ملايين فدان لإنتاج فول الصويا

وقدرت «ستاندرد آند بورز» تحول 3 ملايين فدان بعيدًا عن الذرة إلى فول الصويا في الولايات المتحدة مع مساحة كل من الذرة وفول الصويا، بحوالي 90 مليون فدان في 2022-23، بسبب استمرار ارتفاع تكاليف الأسمدة، إذ كانت أسعار الأسمدة مرتفعة تاريخيًا في الولايات المتحدة، وكذلك على مستوى العالم، ويُرجح أن المزارعين يفضلون زراعة فول الصويا في الولايات المتحدة، لأن فول الصويا هو محصول أقل كثافة في الأسمدة مقارنة بالذرة - التي تحتوي على نسبة عالية من الأسمدة.

وسبق أن ذكرت وزارة الزراعة الأمريكية، أن الجفاف وقلة الأمطار سيهبطان بإنتاج الذرة في الأرجنتين، التي تعد ثالث أكبر مُصدر عالمي للمحصول الاستراتيجي، وهو ما من شأنه تراجع المعروض العالمي من المحصول، وبالتالي ارتفاع أسعاره مستقبلًا.