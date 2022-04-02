الجفاف يهدد بتراجع إنتاج الذرة عالميا.. وبورصات الحبوب تحذر من آثار الصقيع

بلغ حصاد الذرة في الأرجنتين 14.4% حتى الآن من إجمالي المساحة المزروعة 7.3 مليون هكتار، وجرى جمع 6.26 مليون طن من الذرة، اعتبارًا من 30 مارس الماضي، حسبما ذكرت بورصة الحبوب في بوينس آيرس في تقرير صادر يوم أمس الأول 31 مارس 2022.

بورصة الحبوب: تراجع الإنتاج إلى 49 مليون طن ذرة خلال 2021/ 2022

ووفقاً لتقرير بورصة الحبوب، فإنه في نفس الوقت تقريبًا من عام 2021، حصد المزارعون في البلاد 3.7 مليون طن متري من الذرة، مخفضاً تقديراته لـ إنتاج الذرة في الأرجنتين، التي تعد ثالث أكبر منتج عالمي من محصول الذرة، وقال: «الإنتاج سيتراجع إلى 49 مليون طن متري للعام التسويقي 2021-22، بانخفاض 2 مليون طن متري عن التوقعات السابقة».

السبب في توقعات تراجع إنتاج الأرجنتين من الذرة، حسبما أشارت بورصة الحبوب، هو معاناة المحصول الأول في البلاد من قلة الأمطار، خاصة في يناير الماضي، حيث سيجرى تسويق محصول الذرة 2021-22 من مارس 2022 إلى فبراير 2023.

52,5 مليون طن ذرة.. إنتاج الأرجنتين خلال العام المالي 2020/ 2021

وأنتجت الأرجنتين، ثالث أكبر مصدر للذرة، 52.5 مليون طن متري من الذرة في 2020-21، كما حذرت بورصات الحبوب أيضًا من أن الصقيع الذي شوهد في أجزاء معينة من البلاد في الأيام الأخيرة قد يؤثر سلبًا على العائد، مضيفاً: «بعض المناطق الرئيسية التي تنتمي إلى الذرة المزروعة في وقت متأخر لا تزال تمر بمراحل ملء الحبوب، ويمكن أن يشهد جزء من هذه المنطقة انقطاع دورة المحاصيل بعد الصقيع المتتالي الذي سُجل في الأيام الأخيرة، والذي امتد من جنوب بوينس آيرس إلى قطاعات في أقصى شمال البلاد».

وفي الأرجنتين، تُزرع الذرة المبكرة عادةً خلال شهري سبتمبر وأكتوبر وتحصد في أبريل ومايو، بينما يُزرع محصول الذرة المتأخر في ديسمبر ويناير ويُحصد في يونيو ويوليو، واستمر تسويق الذرة من قبل المنتجين في الدولة في قوته حيث وصلت المبيعات إلى أكثر من 670.000 طن متري للأسبوع المنتهي في 23 مارس، مقارنة بـ 1.2 مليون طن في الأسبوع السابق.

وأظهرت بيانات من وزارة الزراعة الأرجنتينية، أن المزارعين في البلاد قاموا بتسويق 19.5 مليون طن من الذرة 2021-22 حتى 23 مارس، مقارنة بـ 19.95 مليون طن في العام السابق.