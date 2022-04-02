مواعيد عرض مسلسل أحلام سعيدة بطولة يسرا الحلقة 1 والقنوات الناقلة من أبرز عمليات البحث التي لاقت روّاجًا كبيرًا على مدار الساعات القليلة الماضية، عبر محرك البحث الشهير «جوجل»، وذلك من قبل عدد من المشاهدين، حرصًا منهم على متابعة العمل، ما بين العديد من الأعمال الدرامية المقدمة خلال شهر رمضان 2022.

مواعيد عرض مسلسل أحلام سعيدة بطولة يسرا الحلقة 1 والقنوات الناقلة

ومن المقرر عرض الحلقة الأولى من أحداث مسلسل أحلام سعيدة في تمام الساعة 8:25 مساء اليوم، على شاشة ON E ومن ثم تأتي الإعادة الأولى في تمام الساعة 5:30 صباحًا، فيما تأتي الإعادة الثانية في تمام الساعة 10:50 صباحًا.

أحداث مسلسل أحلام سعيدة

وتدور أحداث مسلسل أحلام سعيدة في إطار كوميدي اجتماعي، إذ تجسّد الفنانة يسرا شخصية امرأة أرستقراطية تدعى «ديدي هانم»، والتي تجمعها الظروف بامرأتين آخرتين، ومن ثم يصبحنّ أصدقاء، وتبدأ المفارقات في مواجهاتهنّ لعدد من الأزمات غير المتوقعة.

أبطال مسلسل أحلام سعيدة

مسلسل أحلام سعيدة يشارك في بطولته مجموعة نسائية هنّ: يسرا، وغادة عادل، ومي كساب، وشيماء سيف، وميسرة، إلى جانب عدد من الفنانين، من بينهم، أوتاكا، ونور محمود، وعفاف مصطفى، والممثلة الصاعدة ملك بدوي.

والعمل من تأليف هالة خليل، وإخراج عمرو عرفة، وإنتاج العدل جروب.

آخر أعمال يسرا في رمضان الماضي

يُذكر أنَّ الفنانة يسرا شاركت خلال موسم دراما رمضان الماضي 2021، من خلال بطولتها لمسلسل حرب أهلية، والذي دارت أحداثه في إطار اجتماعي مشوق، إذ شاركها في بطولته عدد من الفنانين الشاب، من بينهم، جميلة عوض، ومايان السيد، ومحمود حجازي، واللبنانية سينيتيا خليفة، إلى جانب مشاركة الفنانة أروى جودة، فيما أخرج العمل سامح عبدالعزيز.