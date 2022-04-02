مواعيد عمل الموظفين في رمضان 2022 .. يحددها رؤساء الهيئات الحكومية ولوائح القطاع الخاص

بدأت أول ساعات من شهر رمضان المبارك، وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مواعيد عمل الموظفين في رمضان 2022 ، خاصة أن أول أيام الشهر الهجري الكريم تصادف مع يوم السبت وهو اليوم الذي يعتبر إجازة وعطلة رسمية لدى الغالبية العظمى من جهات العمل الحكومي والخاص، وهو السبب الذي كان وراء كثرة التساؤل عن مواعيد وساعات العمل الرسمية في رمضان التي ستكون بدايتها غدا الأحد.

مواعيد عمل الموظفين في رمضان 2022 وفق قوانين العمل

«الوطن» تستعرض في التقرير التالي مواعيد عمل الموظفين في رمضان 2022 ، وفقا لما نصت عليه قوانين العمل في القطاعين الحكومي والخاص، وأبرزهما قانوني 81 لسنة 2016 المعروف بقانون الخدمة المدنية والخاص بتنظيم أوضاع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وهم تقريبا أكثر من 5 ملايين موظف، وقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الخاص بأوضاع العاملين بالقطاع الخاص الرسمي.

مواعيد عمل الموظفين في القطاعين العام والخاص

وفيما يتعلق بموظفي الحكومة والجهاز الإداري للدولة، الخاضعين لأحكام مواد قانون الخدمة المدنية، فإن القانون لم يتطرق الى مواعيد عمل الموظفين في رمضان، لكن ترك الأمر متاحا للوائح الداخلية لكل وحدة «جهة عمل» بالجهاز الإداري للدولة، حيث ترك تحديد مواعيد وساعات العمل في رمضان من اختصاص رؤساء الوحدات والهيئات الحكومية، والتي تكون في أغلبية الجهات، 5 ساعات، من 9 صباحا إلى 2 ظهرا.

أما فيما يتعلق بمواعيد عمل الموظفين في رمضان 2022، بالقطاع الخاص، قانون 12 لسنة 2003 المعروف باسم قانون العمل المصري، فقد حدد ساعات العمل 8 ساعات للعاملين في القطاع الخاص أو ما يعادل 48 ساعة عمل فى الأسبوع، يتم تقسيمها بحسب اللوائح الداخلية المنظمة لعمل كل منشأة بالقطاع الخاص.

القانون ترك تحديد مواعيد العمل للوائح الداخلية

ومن هنا يتضح أن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 لم يتطرق إلى تحديد ساعات أو مواعيد العمل خلال الأشهر التي تتزامن مع مناسبات وطنية أو دينية ومن بينها شهر رمضان المبارك، وترك تحديد ذلك للمسئولين وأصحاب العمل بالقطاع الخاص، بما يحقق مصلحة أطراف العملية الانتاجي الثلاثة هي: منشأة العمل وصاحب المنشأة والعامل.