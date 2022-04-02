تغير المناخ يهدد بانقراض 888 نوع من النباتات والحيوانات في مصر

قال الدكتور أيمن حمادة رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجى بقطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة إن مصر تتميز بتنوع بيولوجي فريد يدعم الاقتصاد ويرتبط بشكل مباشر بالموارد الطبيعية والناتج المحلي من خلال الأنشطة المتعلقة به، مثل السياحة والزراعة ومصايد الأسماك، إلا أن تلك الموارد باتت مهددة بشكل كبير بسبب التغيرات المناخية التي تهدد مجموعة واسعة من النظم الأيكولوجية والحياة البرية والمائية والعديد من الأنواع النباتية والحيوانية التي تمثل بيئات استوائية ومتوسطية.

انقراض مثل الديناصورات

وقال «حمادة» في تصريحات لـ«الوطن» إن الدراسات الأخيرة كشفت عن وضع التنوع البيولوجي بمصر والذي يعتبر ذو أهمية عالمية بالنسبة لـ 143 نوعا يستوطن أراضيها ومحمياتها الطبيعية، وبات جزء كبيرا من تلك الأنواع مهددا بفعل تغير المناخ الذي تتسبب في اختفاء جزء كبير من الأنواع، وهو ما يشير إلى إقبالنا على موجة انقراض جديدة مثل ما حدث عقب العصر الجليدي وعصر الديناصورات.

30 ألف نوع مستوطن في أرض مصر

وأضاف «حمادة» أن مصر تعتبر موطنا لما يقرب من 30 ألف نوع من النباتات والحيوانات، منها 888 نوعا مهددة بالانقراض، حيث تحوي مصر 2145 نوعا من النباتات منها 220 صنفا محددا من النباتات الوعائية الأصلية والمتجنسة و175 صنفا من الطحالب وتم إدراج 11 نوعًا من النباتات كأنواع مهددة عالميًا على القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة.

كما تحوي مصر و111 نوع من الثدييات و47 نوع من الزواحف منها 9 برمائيات مهددة بالانقراض، بخلاف 52 نوعا من الأسماك مهددا بالأنقراض من أصل 1200 نوع انقراض.

ولفت رئيس إدارة التنوع البيولوجي الى ان شبكة المحميات الحالية هي الملاذ الأخير للكائنات ومكونات التنوع البيولوجي بمصر، حيث توفر أماكن طبيعية تتميز بما تضمه من موائل ونظم بيئية طبيعية هشة للكائنات المهددة بالأنقراض لذا فقد أعلنت مصر مساحة ًجيدة نسبيا من أراضيها كمحميات طبيعية، وتقدم «شبكة المحميات» العديد من المنافع البيئية واالجتماعية الهامة وذات ً القيمة العالية، كما تعتبر المحميات بمثابة الأداة الأكثر أهمية وفاعلية للمحافظة على التنوع البيولوجي.