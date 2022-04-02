مصرع عامل وإصابة فني في مشاجرة مع 3 أشقاء بالقناطر الخيرية

لقي عامل مصرعه، وأصيب فني تكييف، في مشاجرة مع 3 أشقاء بقرية أبو الغيط بمركز القناطر الخيرية، بسبب الخلافات، وفر الجناة هاربين، ونُقلت الجثة والمصاب لمستشفيي القناطر وشبرا الخيمة، وجاري تكثيف الجهود لضبط الجناة والسلاح المستخدم في الواقعة.

وحُرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بالتصريح بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية للمجني عليه والاستعلام عن حالة المصاب لسؤاله وطلب تحريات المباحث.

بلاغ بوصول جثة

وتلقى اللواء غالب مصطفي مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد أنور حشيش، مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد باستقبال مستشفى القناطر الخيرية جثة «فتحي م ا»، عامل، 25 سنة، مصاب بطلق ناري في الصر.

تفاصيل مصرع عامل في مشاجرة

وانتقل المقدم محمود علام رئيس مباحث مركز القناطر الخيرية، وبسؤال والد المجني عليه بالمعاش، أفاد بوجود مشاجرة بين نجله المجني عليه و3 أشقاء، هم «هاني ع» وشقيقيه «رمضان» وشهرته «شيكو دودو»، و«محمد»، لافتا إلى أن الأشقاء الثلاثة ضربوا نجله بطلق ناري وفروا هاربين.

كما تلقى مركز شرطة القناطر من مستشفى النيل بشبرا بوصول المصاب «محمد خ»، فني تكييف، 22 سنة، مصاب بطلق ناري بالذراع الأيسر، وحالته مستقرة، واتهم نفس الأشخاص بالتسبب في إصابته.

فيما عثرت أجهزة الأمن مع المجني عليه الأول على خزينة فارة لسلاح ناري طبنجة وقطعة حشيش مخدر، وكلفت وحدة مباحث المركز بسرعة ضبط الجناة والاداة المستخدمة في المشاجرة، وكشف أسباب وملابسات الحادث.