مواعيد عرض مسلسل فاتن أمل حربي بطولة نيللي كريم الحلقة 1 والقنوات الناقلة عملية بحث لاقت روّاجًا كبيرًا عبر المحرك الشهير «جوجل»، والذي سيتمّ عرضه الليلة، ضمن السباق الدرامي لمسلسلات رمضان 2022، والذي يشارك في بطولته نيللي كريم وشريف سلامة.

مواعيد عرض مسلسل فاتن أمل حربي بطولة نيللي كريم الحلقة 1 والقنوات الناقلة

وسوف يُعرض مسلسل فاتن أمل حربي بطولة نيللي كريم الحلقة 1 في المواعيد التالية.

- في تمام الساعة 7:35 مساءً على شاشة «سي بي سي».

- تأتي الإعادة الأولى الساعة 12:40 بعد منتصف الليل.

- كما تأتي الإعادة الثانية في تمام الساعة 10:15 صباحًا.

أبطال مسلسل فاتن أمل حربي

مسلسل أمل فاتن حربي يشارك في بطولته نخبة من الفنانين، من بينهم نيللي كريم، وشريف سلامة، وهالة صدقي، ومحمد ثروت، وخالد سرحان، وفادية عبدالغني، ومحمد الشرنوبي، ومن تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج العدل جروب.

أحداث مسلسل فاتن أمل حربي

في إطار اجتماعي درامي تدور أحداث مسلسل فاتن أمل حربي، والتي تأتي حول «فاتن» التي تواجه عدد من الأزمات بين زوجها، ومن ثم تقرر الطلاق منه، إذ تعتقد بأنها تخلصت من معاناتها معه، لكنها تكتشف مواجهتها لبعض من بنود قانون الأحوال الشخصية، الذي يمنعها من احتضانها لبناتها إذا تزوجت من شخص آخر، وتتوالى الأحداث فيما بعد في تصاعد مشوق.

مشاركة نيللي كريم في آخر أعمال دراما رمضان

يُذكر أنَّه خلال دراما رمضان الماضي 2021، شاركت الفنانة نيللي كريم في بطولة مسلسل ضد الكسر، الذي ناقش عدد من المشكلات الاجتماعية وبشكل خاص أزمات الخيانة الزوجية، إذ شارك في بطولة العمل نخبة من الفنانين، من بينهم محمد فراج، ولقاء الخميسي، وسينتيا خليفة، وتارا عماد.