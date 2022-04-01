مواعيد عرض مسلسل فاتن أمل حربي بطولة نيللي كريم في رمضان 2022 والقنوات الناقلة، إحدى عمليات البحث التي لاقت تداولًا كبيرًا عبر المحرك الشهير «جوجل»، وهو ما نستعرضه خلال السطور التالية، وفق ما تم الإعلان عنه.

مواعيد عرض مسلسل فاتن أمل حربي

ومن المقرر عرض حلقات مسلسل فاتن أمل حربي للفنانة نيللي كريم يوميًا في تمام الساعة 7:35 مساء، على شاشة «سي بي سي»، ويُعاد للمرة الأولى في تمام الساعة 12:40 بعد منتصف الليل، ومن ثم الإعادة الثانية في الساعة 10:15 صباحا.

القنوات الناقلة لمسلسل فاتن أمل حربي

وتُعرض حلقات مسلسل فاتن أمل حربي للفنانة نيللي كريم، والفنان شريف سلامة، على شاشة «سي بي سي».

أبطال مسلسل فاتن أمل حربي

فيما يشارك في بطولة حلقات مسلسل أمل حربي كل من، نيللي كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، محمد ثروت، فادية عبد الغني، خالد سرحان، محمد الشرنوبي، ومن تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل.

أحداث مسلسل فاتن أمل حربي

وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي درامي، حيث يتطرق إلى مناقشة مشكلات الطلاق، بعدما تُطلق بطلة العمل من زوجها، وتعتقد أنها تخلصت من الأزمات والمشكلات في حياتها، إلا أنها تفاجأ بمواجهتها لبعض البنود في قانون الأحوال الشخصية، والتي من بينها حرمانها من بناتها إذا تزوجت من شخص آخر، ومن ثم تتوالى الأحداث.

آخر أعمال نيللي كريم في دراما رمضان

يذكر أن الفنانة نيللي كريم شاركت في موسم رمضان الماضي 2021، ببطولة مسلسل «ضد الكسر»، الذي شهد عددا من أحداث الصراعات الاجتماعية، نحو مشاكل الخيانة الزوجية.

وشارك في بطولته، عدد من الفنانين منهم، نيللي كريم، محمد فراج لقاء الخميسي، تارا عماد، سينتيا خليفة.