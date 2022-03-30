هاتف نيللي كريم يغضبها في مسلسل فاتن أمل حربي: «اهدوا شوية»

غضبت الفنانة نيللي كريم، بسبب صورة شاركت الجمهور بها من كواليس مسلسلها «فاتن أمل حربي» المقرر أن تخوض به السباق الرمضاني لعام 2022، بجانب عدد من الفنانين من بينهم شريف سلامة الذي يشاركها البطولة.

بدأت القصة من مشاركة نيللي كريم للجمهور بصورة من كواليس مسلسلها الرمضاني «فاتن أمل حربي»، وكانت في الصورة تمسك بيدها هاتفا غالي الثمن، وهو الأمر الذي جعل البعض يستغرب كيف تجسد شخصية امرأة بسيطة وتمسك هاتفا بثمن مرتفع.

نيللي كريم غاضبة بسبب هاتفها

وهو الأمر الذي استفز نيللي وجعلها ترد من خلال منشور عبر صفحتها الخاصة على موقع «فيسبوك» تؤكد فيه على أن الهاتف ملكها وليس ملك شخصية «فاتن» التي تقدمها في المسلسل، قالت فيه: «دا تليفوني مش تليفون فاتن، ياريت نهدأ شوية والصورة دي من الاستراحة مش من التصوير».

تفاصيل مسلسل فاتن أمل حربي

يذكر أن مسلسل فاتن أمل حربي يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم نيللي كريم وشريف سلامة وخالد سرحان ومحمد ثروت ومحمد الشرنوبي وهالة صدقي وفادية عبدالغني وعدد آخر من الفنانين.

والمسلسل من تأليف الكاتب إبراهيم عيسي، والذي يخوض السباق الرمضاني للمرة الأولى، وهو ما جعل الجمهور ينتظر رؤية ما سيقدمه في تجربتة الدرامية الأولى.

وتجسد الفنانة نيللي كريم خلال أحداث المسلسل شخصية سيدة تعاني من قهر زوجها وتعنيفه لها، وهو الأمر الذي يجعلها تلجأ للقضاء وترفع عليه عدد من القضايا وسيركز العمل أيضا على قانون حضانة المرأة والنفقة والطلاق وكثير من قضايا الأحوال الشخصية.