الملحن مصطفى شكري: أغنية أحوال «ماستر سين» مسلسل فاتن أمل حربي

كشف الملحن مصطفى شكري كواليس أغنية «أحوال» التي تقدمها الفنانة مي مصطفى ضمن أحداث مسلسل «فاتن أمل حربي»، إذ انتهت من تسجيلها مؤخرًا لتقديمها داخل العمل لتعبر عن أحد مشاهده، كما تعبر الأغنية عن المعاناة التي تخوضها بطلة العمل الفنانة نيللي كريم.

مصطفى شكري: اختارت مي لأنها الأنسب للموضوع

وقال مصطفى شكري خلال لقائه في برنامج تليفزيوني: «التوظيف الأساسي لأغنية أحوال جوه مشهد ممكن نقول إنه الماستر السين بتاع المسلسل، والأغنية خاصة بمشهد بيتكلم عن الفكرة العامة للمسلسل، بترجم مشهد معين».

وعن اختياره لمي مصطفى لغناء الأغنية، أوضح: «لما كلموني وطلبوا مني أرشح حد على الصوت اختارت لهم مي مصطفى لأنها الأنسب للموضوع، وصوتها معبر أكثر».

مي مصطفى تكشف كواليس اختيارها لغناء «أحوال»

كما أعربت مي مصطفى، عن سعادتها بالمشاركة بصوتها في مسلسل «فاتن أمل حربي»، قائلة: «لما مصطفى بعتلي على الواتساب قالي يا مي اسمعي الأغنية دي، ولما سمعتها قلت بسم الله هسمعها شوية الأول قبل ما أغنيها، ومبدئيا أنا بثق في أي حاجة مصطفى بيعملها، لأن عن تجربة إحنا عملنا خيط حرير قبل كده مع بعض، لـ مي عز الدين، فهو تلقائيا أول ما يبعت أغنية لـ مي هتتحفظ وهتتغنى صح، وطبعا إضافة ليا إني أغني في مسلسل ضخم زي ده».

يذكر أن أغنية «أحوال» من مسلسل فاتن أمل حربي، كلمات سارة سعيد، وألحان مصطفى شكري، وتوزيع أحمد أمين، وغناء مي مصطفى.

أحداث مسلسل «فاتن أمل حربي»

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي حول المشكلات التي تعاني منها العديد من السيدات مع أزواجها، حتى بعد وقوع الطلاق، لخوفهن من احتمال فقد حقوقهن وأبنائهن في حال زواجهن مرة أخرى.