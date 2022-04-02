عاجل .. بدء محاكمة كريم الهوارى.. ورئيس المحكمة يعزي المحاميين فى وفاة نقيبهم

بدأت، منذ قليل، اليوم السبت، محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في الكيلو 10 ونص، جلسة محاكمة كريم الهوارى المتهم بدهس 4 طلاب عن طريق الخطأ فى حادث تصادم، وحيازة مواد مخدرة وتعاطيها، وتجاوز السرعات المقررة، وهى القضية المعروفة إعلاميًَا بـ«حادث تصادم الشيخ زايد».

رئيس المحكمة يتوجه بالعزاء للمحامين في وفاة رجائي عطية

وتوجه رئيس المحكمة بالعزاء للمحاميين الحاضرين فى وفاة رجائى عطية نقيب المحاميين والذى توفى قبل أيام داخل محكمة جنوب الجيزة.

إحالة المتهم كريم الهواري محبوسًا إلى محكمة الجنايات

وأمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بإحالة المتهم كريم الهواري محبوسًا إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته عما اتُّهم به من جناية إحرازه جوهر الكوكايين المخدِّر بقصد التعاطي، وتسببه خطأً في موت أربعة، منهم ثلاثة أطفال، وكان ذلك ناشئًا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه، وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة بقيادته سيارة بسرعة هائلة جاوزت السرعة المقررة قانونًا تحت تأثير تعاطي المادة المخدّرة المشار إليها وأخرى مُسْكرة، دونَ مراعاته المسافة بينه وبين سيارة المجني عليهم، فصدمها من الخلف مطيحًا بها، فحدثت إصابتهم التي أودت بحياتهم، فضلًا عن اتهامه بجُنحٍ أخرى.

وكانت النيابة أقامت الدليل قِبَل المتهم من شهادة 6 شهود، منهم 2 رأيا الحادث على نحو ما انتهت إليه تحقيقات النيابة العامة، وثالث سجلت آلة مراقبة خاصَّة به مجريات الحادث، وضابط الشرطة الذي تلقى إخطار الحادث وتولى فحصه، وآخر أجرى التحريات حوله، والطبيبة الشرعية التي فحصت العينة المأخوذة من المتهم، فضلًا عما ثبت للنيابة العامة من مشاهدة مقطع تصوير الحادث المقدم من الشاهد المذكور، وما ثبت من معاينتها لموقع آلة المراقبة التي سجلت هذا المقطع ومسرح الحادث، وما انتهى إليه تقرير الطب الشرعي من احتواء العينات المأخوذة من المتهم على كوكايين وكحول الإيثيلي.