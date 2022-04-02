مصرع رجل سبعيني على يد زوج ابنته في الإسماعيلية.. طعنه بسكين

لقي شخص في السبعينيات من عمره مصرعه في الإسماعيلية، صباح اليوم السبت، على يد زوج ابنته.

انتقال رجال البحث الجنائي

وتلقي اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بمصرع شخص وإصابة سيدة في قرية نفيشة التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية.

ووجه مدير أمن الإسماعيلية بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء طلعت عبد الهادي مدير المباحث الجنائية، والمقدم مروان الطحاوي رئيس مباحث المركز لفحص الواقعة.

شخص يقتل «حماه» ويحاول قتل زوجته

وانتقل رجال البحث الجنائى في مركز شرطة الإسماعيلية إلى مكان البلاغ، فيما أشارت التحريات الأولية إلى أن المجني عليه يدعي السيد عناني أحمد 70 سنة، والد زوجة المتهم، فيما أصيبت الزوجة بعدة طعنات ونقلت إلى مستشفي جامعة قناة السويس لتلقي العلاج.

وقالت التحريات الأولية إن مشاجرة نشبت بين المتهم ووالد زوجته داخل منزل الأخير بقرية نفيشة، التابعة لمركز الإسماعيلية، إذ طعنه المتهم طعنة نافذة تسببت في وفاته على الفور.

وتحفظت الشرطة على الجثمان داخل الشقة، فيما حررت محضرا بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

تكثيف التحريات لضبط المتهم

وقالت المصادر الأمنية، إن رجال البحث الجنائي يعملون على تكثيف تتبع المتهم لضبطه في أسرع وقت بعد ارتكابه للجريمة.