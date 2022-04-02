طقس الإسماعيلية اليوم.. ارتفاع درجات الحرارة وهبوب رياح مثيرة للأتربة

شهدت محافظة الإسماعيلية اليوم السبت أول أيام شهر رمضان المبارك ارتفاع درجات الحرارة مقارنة بالاسبوع الماضي.

ووصلت درجة الحرارة في الإسماعيلية إلى 30 درجة مئوية اليوم السبت مع وجود نشاط للرياح المثيرة للأتربة خاصة علي الطرق السريعة والصحراوية كطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي وطريق السويس الإسماعيلية ومحور 30 يونيو.

تحذيرات للمواطنين

وحذرت محافظة الإسماعيلية عبر الصفحة الرسمية لديوان المحافظة المواطنين من ارتفاع درجات الحرارة خلال الاسبوع الجاري.

وطالبت المحافظة عبر بيانها الرسمي المواطنين بضرورة اتخاذ الحيطة والحذر خلال هذا الأسبوع مع ارتفاع درجات الحرارة متوقعة انخفاض تدريجي الايبوع المقبل بحسب هيئة الأرصاد الجوية.

وقال بيان المحافظة أن درجات الحرارة في الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك طقس شديد الحرارة نهارا علي القاهرة الكبري وجنوب البلاد.

وأشار البيان إلي أنه من المتوقع أن تكون درجات الحرارة 36 درجة وتزيد بينما يكون الطقس مائل الحرارة علي السواحل الشمالية بارد ليلا علي كافة الأنحاء مع حركة للرياح معتدلة علي أغلب الانحاء كمل تبقي الظاهرة المؤثرة هي الشوائب العالقة نهارا.

انتشار الخدمات المرورية علي الطرق

وشهدت طرق الاسماعيلية السريعة والصحراوية صباح اليوم السبت انتشار الخدمات الأمنية بشكل مكثف علي كافة الطرق في أول أيام رمضان.

وانتشرت الخدمات علي محور 30 يونيو وطرق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي والإسماعيلية بورسعيد والإسماعيلية السويس الصحراوي.

ونبهت الخدمات المرورية علي المواطنين بضرورة الحذر أثناء السفر والالتزام بالحارات والسرعات المقررة لعدم وقوع أي حوادث مرورية.