وزير الاتصالات: تطوير البنية التحتية في 4500 قرية ضمن «حياة كريمة»

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه يجري تبني سياسات صديقة للبيئة في كل الأنشطة والمبادرات الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، للتخفيف من آثار التغير المناخي؛ موضحا أنه يجري تنفيذ خطة لتطوير البنية التحتية للاتصالات في أكثر من 4500 قرية على مدار 3 سنوات، ضمن مبادرة «حياة كريمة»، من خلال توصيل كابلات الألياف الضوئية، تماشياَ مع مساعي الحفاظ على البيئة.

استراتيجية وطنية للمدن الذكية والمستدامة

وأوضح أن الكابلات تستهلك الطاقة أقل 12 مرة لنقل البيانات عن الكابلات النحاسية؛ فيما يجري إعداد استراتيجية وطنية للمدن الذكية والمستدامة في ضوء السعي نحو بناء المدن الجديدة اعتماداً على بنية تحتية وتقنيات صديقة للبيئة؛ مشيرا إلى سعي الوزارة لتطوير مراكز البيانات وفقاَ للمعايير واللوائح البيئية الخضراء.

وتناول الدكتور عمرو طلعت، في كلمته خلال مشاركته في مائدة مستديرة عبر تقنية الفيديوكونفرنس ضمن أعمال الدورة الـ25 للجنة الأمم المتحدة للعلوم والتكنولوجيا من أجل التنمية؛ التي عقدت بمشاركة عدد من المسؤولين الحكوميين ومسؤولي المنظمات الدولية لمتابعة التقدم المحرز على المستويين الإقليمي والدولي بشأن تنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات، أهم التطورات في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مصر، في ضوء تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية.

ودعا الدكتور عمرو طلعت، المشاركين لحضور مؤتمر الأطراف الـ27 الذي تستضيفه مصر في شرم الشيخ في نوفمبر المقبل، لاستعراض كيفية تعظيم دور القطاع فى محور البيئة.

جامعة مصر للمعلوماتية الأولى من نوعها في الشرق الأوسط

أوضح الدكتور عمرو طلعت، الجهود المبذولة لتحقيق الشمول الرقمي في مجال التعليم والتدريب كأحد الأولويات الوطنية؛ وجرى إنشاء جامعة مصر للمعلوماتية في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة التي تعد الأولى من نوعها في إفريقيا والشرق الأوسط المتخصصة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتهدف إلى توفير تعليم وبحث علمى على مستوى عالمى وتقديم الاستشارات وبرامج لبناء القدرات، مما يسهم في التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية في مصر ودول الشرق الأوسط وإفريقيا.

وأشار إلى منصة «مهارة- تِك» التي تقدم دورات تدريبية مجانية عالية الجودة باللغة العربية في مختلف المجالات التكنولوجية البازغة وتعد مثلا يحتذى به في الشمول الرقمي؛ حيث تبلغ نسبة السيدات المشاركات بها 55%، وتمتد جغرافيا لتغطي 65% من كل المحافظات؛ منوها إلى أنه جرى إطلاق مبادرة «مستقبلنا رقمي» لتمكين الشباب من الحصول على وظائف في مجال الأعمال الرقمية والعمل الحُر التي توفرها شركات التكنولوجيا الرائدة عبر الإنترنت في جميع أنحاء العالم.

إعداد تقرير التنمية الرقمية لمصر 2021

وأشار الدكتور عمرو طلعت، إلى أنه يجري حاليا إعداد تقرير التنمية الرقمية لمصر 2021، ضمن الاستعراضات الوطنية للتقرير الدولي الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب أسيا؛ بمشاركة 31 جهة من الوزارات والجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة، حيث يجري رصد تحليل دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على المستوى الأفقي في تحقيق التنمية المستدامة، وتمكين المواطنين، وضمان شمول الجميع دون استثناء، وآثار التكنولوجيات الرقمية على الاقتصاد؛ مؤكدا حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على الاستفادة من تجارب الدول، والسعي الى تحقيق تعاون دولي فاعل على كل الأصعدة.

أدار المائدة المستديرة، بيتر ميجور نائب رئيس لجنة الأمم المتحدة للعلوم والتكنولوجيا من أجل التنمية، بمشاركة مالكولم جونسون نائب الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، وإبريما سيلاه وزير المعلومات والبنية التحتية للاتصالات بجامبيا، وكريس فيلب وزير التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي بالمملكة المتحدة، وروينا كريستينا جيفارا وكيل وزارة البحث والتطوير بالفلبين، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي المنظمات الدولية، والشركات العالمية.