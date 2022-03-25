شركات المحمول تستعد لشهر رمضان بصيانة للأبراج وتحسين الإنترنت

قررت شركات المحمول العاملة في السوق المصرية، رفع كفاءة شبكتها وتحسين الخدمات قبل دخول شهر رمضان المبارك، استعدادا للضغط المتوقع على الشبكة، وذلك عبر صيانة الأبراج والتأكد من عمل محطات التقوية.

وقالت مصادر مسؤولة بشركات المحمول، إن شهر رمضان يشهد إقبالا كبيرا على استخدام خدمات الاتصالات خصوصا الإنترنت، مشيرة إلى أن الشركات دائما تكون مستعدة بضعف طاقتها خلال شهر رمضان وقبل بدايته حتى يتم تقديم خدمات بجودة عالية، بالإضافة الى مواجهة الضغط المتوقع على الشبكة.

عروض جديدة خلال رمضان

وأكدت المصادر أن إقبال المستخدمين على مشاهدة المسلسلات والبرامج الترفيهية يزيد خلال هذا الشهر الكريم، ومن المؤكد أن تقدم شركات المحمول عروضا جديدة على خدماتها خلال رمضان، مؤكدة أن الاقبال على الانترنت يتضاعف فى الشهر المبارك مقارنة بالشهور الأخرى.

ضخ استثمارات كبيرة من قبل شركات الاتصالات لتحسين البنية التحتية

وأعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن ضخ استثمارات كبيرة من قبل شركات الاتصالات، لتحسين البنية التحتية، وتقديم خدمات جيدة للمواطنين، وبحسب الوزارة فإن هناك خطة تبناها جهاز تنظيم الاتصالات لتحسين الخدمات، منها إعداد استطلاع رأي لتقييم خدمات الهاتف المحمول من قبل المستخدمين وقياس مدى رضاهم، حيث يقوم الجهاز بقياس المؤشرات الفنية والتقنية لتقييم المشغلين شهرياً، بالإضافة إلى تطوير منظومة نقل الأرقام بين المشغلين حتى يتمكن مستخدم الاتصالات من الانتقال بين الشبكات مع الاحتفاظ بنفس الرقم مجاناً وفي 24 ساعة فقط.

طرح ترددات إضافية لمقدمي خدمات الاتصالات

وقرر الجهاز خلال الفترة الماضية، طرح ترددات إضافية لمقدمي خدمات الاتصالات بتقنية الـ TDD والتي تعتمد على عمليتي تحميل وتنزيل البيانات في حزمة ترددية واحدة، مما يعظم الاستفادة من كفاءة استخدام الطيف الترددي في عمليات نقل البيانات من حيث السرعات والسعات، ومن المتوقع أن تزيد سرعة نقل البيانات باستخدام الترددات الجديدة بنسبة 70% عن السرعات الحالية للشبكات في المناطق المغطاة، وأكد الجهاز أن هناك خطة كبيرة لتقوية الشبكات، بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمحليات لضمان سرعة اصدار تراخيص بناء الأبراج.