عاجل.. شاهد الرؤية فى حادث تصادم الشيخ زايد: «الطريق كان ممهد ومافيهوش مطب»

توجه محمد حمودة دفاع المتهم كريم الهواري في حادث تصادم الشيخ زايد الذى أودي بحياة 4 منهم 3 أطفال، بسؤال لشاهد الاثبات، وأحد شهود الرؤية للحادث عن ما إذا كان شاهد الحادث من عدمه.

شاهد الرؤية: الطريق كان ممهدا وقت الحادث

وأجاب شاهد الرؤية بأنه شاهد الحادثة بعد وقوعه، وكان الطريق ممهدا وأسفلتيا ولا يوجد به أى أتربة.

حمودة يوجه أسئلة إلى شاهد الرؤية

كما سأل «حمودة» قائلًا: هل الطريق به مطبات صناعية أم لا؟

وأجاب الشاهد على سؤال دفاع المتهم كريم الهواري بأن الطريق لا يوجد به مطبات صناعية قبل الحادث، وبعده بيومين فقط تم وضع مطبات صناعية.

دفاع الهواري يسأل شاهد إثبات

وتوجه محمد حمودة المحامي، بسؤال لشاهد الإثبات أحد شهود الرؤية، قائلًا: هل شاهدت من كان يقود السيارة من المجنى عليهم ومن كان بجواره، فلم يحدد الشاهد، وسأله عن سرعة السيارة التى كان يستقلها فقال إنه لم يكن يقود السيارة بل كان يقودها شخص آخر، ولذلك لا يستطيع تحديد السرعة.

ورد رئيس هيئة المحكمة على دفاع المتهم قائلًأ: «الراجل مش هو اللى سايق.. هيبص للسواق فى العداد».

وكان البيان الصادر عن النيابة العامة تضمن أن الحادث كان ناشئًا عن إهمال المتهم كريم الهواري ورعونته، وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة بقيادته سيارة بسرعة هائلة جاوزت السرعة المقررة قانونا تحت تأثير تعاطي المادة المخدّرة المشار إليها وأخرى مُسْكرة، دونَ مراعاته المسافة بينه وبين سيارة المجني عليهم، فصدمها من الخلف مطيحًا بها، فحدثت إصابة المجني عليهم التي أودت بحياتهم.