قصة مسلسل يوتيرن بطولة ريهام حجاج.. عودة توفيق عبدالحميد للدراما

مع حلول أول أيام شهر رمضان الكريم، يبحث الكثيرون عن قصة مسلسل يوتيرن بطولة ريهام حجاج، والذي ستعرض أولى حلقاته خلال الساعات المقبلة في إطار سباق الدراما الرمضانية 2022، و تلعب الفنانة دور البطولة فيه بمشاركة عدد كبير من الفنانين.

وقبل انطلاق السباق الرمضاني، أشعلت الدعاية الخاصة بالعمل الفني صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي جعل العديد من الجماهير يحاولون معرفة قصة مسلسل يوتيرن بطولة ريهام حجاج.

قصة مسلسل يوتيرن بطولة ريهام حجاج

تدور قصة مسلسل يوتيرن بطولة ريهام حجاج، حول الزوجة التي تعمل ضابطة ملاحة، واضطرت لسماع أوامر زوجها وترك عملها لتنعزل عن العالم بسبب غيرته المرضية عليها، وبمرور الوقت تنقطع علاقتها بصديق طفولتها إلا أنها تتعرض لحادث يغير مجرى حياتها وتتغير معه أحداث المسلسل بالكامل.

وتعد قصة المسلسل ضمن أعمال الدراما الاجتماعية، إذ يشهد عودة الفنان القدير توفيق عبدالحميد إلى الدراما التليفزيونية بعد غياب 12 عاما.

وكشف الفنان توفيق عبد الحميد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن مشاركته في العمل من خلال تأدية دور الطبيب حاتم الكردي، وكتب قائلًا: «حظي مع دور الدكتور الحمدلله كويس، د. شلبي في أميرة في عابدين، ودكتور رياض في أين قلبي، يارب عقبال حاتم الكردي في يوتيرن، والثلاثة في رمضان».

أبطال مسلسل ريهام حجاج الجديد

يشارك في أحداث مسلسل يوتيرن عدد كبير من الفنانين منهم الفنانة نانسي صلاح، توفيق عبد الحميد، ومحمد الكيلاني، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبد العزيز وتقوم بدور البطولة الفنانة ريهام حجاج.

وأما الأغنية الخاصة بتتر مسلسل يوتيرن، فهي من غناء الفنانة نانسي عجرم، وكلمات وألحان عزيز الشافعي.