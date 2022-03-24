طرح برومو مسلسل يوتيرن على السوشيال ميديا : ريهام حجاج «ضابط بحري».. فيديو

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل يوتيرن للفنانة ريهام حجاج البرومو الرسمي للعمل، وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتى ظهر فيه عدد كبير من الأبطال المشاركين فى المسلسل .

وبدأ برومو مسلسل يوتيرن لريهام حجاج بمشهد عيد ميلاد وبعدها ظهرت حجاج بفستان زفاف أثناء حفل زفافها على أحد الفنانين المشاركين فى العمل، بالاضافة الى ظهور عدد من الأزمات التى سيتعرض لها أبطال العمل .

تفاصيل برومو مسلسل يوتيرن

كما ظهرت الفنانة ريهام حجاج خلال أحداث البرومو بأنها ستتعرض لأزمة تتسبب فى دخولها السجن وظهر فى البرومو عدد من المشاهد الخاصة بها داخل قسم الشرطة .

وشهد برومو مسلسل يوتيرن ظهور عدد كبير من الفنانين منهم ريهام حجاج وتوفيق عبد الحميد وصفاء الطوخي ونانسي صلاح ومحمود حجازي وكريم قاسم وعبير صبري ونورهان ومحمود حافظ والعمل من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.

قصة مسلسل يوتيرن

وستجسد الفنانة ريهام حجاج خلال أحداث المسلسل شخصية يارا الكردى وهى ضابط بحرى تتخلى عن طموحها وعملها من أجل حب عمرها وزوجها الذي سيطلب منها قطع علاقتها بابن خالتها صديق طفولتها بسبب غيرة الزوج منه.

يذكر أن الفنانة ريهام حجاج كانت قد شاركت فى السباق الرمضاني الماضي بمسلسل وكل ما نفترق والذي شاركت فيه بجانب أيتن عامر وأحمد فهمي وكريم قاسم وعمرو عبد الجليل وطارق عبد العزيز ومحمد الشرنوبي وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد وائل وسيناريو ياسر عبد المجيد واخراج كريم العدل .