ريهام حجاج تحتفل بتحقيق برومو مسلسل «يوتيرن» 2 مليون مشاهدة

احتفلت الفنانة ريهام حجاج مع جمهورها عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بتحقيق البرومو التشويقي لمسلسلها الرمضاني «يوتيرن» 2 مليون مشاهدة.

وعلقت ريهام حجاج قائلة: «في أقل من 48 ساعة برومو مسلسل يوتيرن يحقق 2 مليون مشاهدة».

مسلسل «يوتيرن»

وتشارك ريهام حجاج خلال السباق الرمضاني 2022 بمسلسل «يوتيرن»، والذي تجسد من خلاله دور ضابط بحري تدعى «يارا الكردي» التي تضطر لترك عملها رغم تميزها فيه بسبب زوجها وغيرته الزيادة عليها والتي تجعلها تنفصل عن العالم، وتتعرض خلال الأحداث إلى حادث يقلب حياتها رأسا على عقب.

مسلسل «يوتيرن» بطولة ريهام حجاج، كريم قاسم،توفيق عبدالحميد، عبير صبري، محمد كيلاني،صفاء الطوخي، محمود حافظ، ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز، ومن المقرر أن يتم عرض المسلسل على قنوات «on، الحياة، cbc، المحور، القناة الأولى المصرية».

وشهدت كواليس المسلسل احتفال ريهام حجاج بشكل مفاجئ بعيد ميلاد الفنانة عبير صبري خلال التصوير.

مسلسل «كل ما نفترق»

وعرض لـ ريهام حجاج في رمضان الماضي 2021 مسلسل «كل مانفترق» والذي جسدت ريهام حجاج خلال أحداثه أكثر من شخصية من بينهم الشخصية الصعيدية.

مسلسل «كل ما نفترق» بطولة أحمد فهمي، رانيا يوسف، أيتن عامر، عمرو عبد الجليل، محمد الشرنوبي، سلوى خطاب، هاجر أحمد، رحاب الجمل، هند عبدالحليم، طارق عبدالعزيز، أحمد النجار، من تأليف محمد أمين راضي، وإنتاج طارق الجنايني، من إخراج مصطفى السقا.

وتدور أحداثه في إطار الإثارة والغموض حول فتاة تحاول عائلة زوجها التخلص منها بعد معرفة أسرار العائلة، ولكن تعود للحياة مرة أخرى وتحاول البحث عن ابنتها المخطوفة.