طرح أغنية تتر مسلسل «يوتيرن» بصوت نانسي عجرم «فيديو»

طرحت شركة العدل جروب الأغنية الخاصة بتتر مسلسل يوتيرن، غناء الفنانة نانسي عجرم، التي تُشارك به الفنانة ريهام حجاج، في موسم دراما رمضان 2022.

أغنية تتر مسلسل يوتيرن، غناء نانسي عجرم، وكلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي أحمد عادل، مكساج وماسترنج هاني محروس، موسيقي تصويرية عزيز الشافعي.

كلمات أغنية تتر مسلسل يوتيرن

وتقول كلمات الأغنية: «ياه ساتر على الشر.. اللي من الخر على الكره اللي مالي القلب عالأخر.. على الناس اللي ظالمني ولا شافو إلا خير مني.. وأدي جزاتي في الآخر الظلم ظلمات ياللي ظالمني.. ومضلمين الدنيا في عينيا ومضلميني».

أحداث مسلسل يوتيرن

وفي نفس السياق، تستأنف ريهام حجاج وفريق عمل المسلسل تصوير المشاهد المتبقية، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، يغلب عليه طابع الإثارة والتشويق، حول قضية الخيانة الزوجية.

وطرحت العدل جروب، عبر قناتها على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، البرومو الرسمي الأول للمسلسل.

تعرف على أبطال مسلسل يوتيرن

يشارك في بطولة المسلسل، كل من توفيق عبد الحميد وعبير صبري وكريم قاسم وأيمن قيسوني ومحمود حجازي، والفنانة صفاء الطوخي، وعبير منير، وهلا السعيد، تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبد العزيز.

ويعود توفيق عبد الحميد للدراما الرمضانية مع نفس منتج مسلسله الشهير «حديث الصباح والمساء»، الذي تولى بطولته مع مجموعة كبيرة من نجوم المرحلة وقتها، وأصبح هذا العمل واحدًا من كلاسيكيات الدراما المصرية والعربية.