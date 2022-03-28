دراما رمضان 2022.. قنوات عرض مسلسل «يوتيرن» لريهام حجاج

تخوض الفنانة ريهام حجاج السباق الرمضاني المقبل 2022 من خلال مسلسلها الجديد الذي يحمل عنوان «يوتيرن»، والذي يمثل عودة الفنان توفيق عبد الحميد إلى الدراما بعد غيابه السنوات الماضية، إذ يجسد دور والدها خلال أحداث العمل.

القنوات الناقلة لمسلسل «يوتيرن»

ويبحث قطاع كبير من الجمهور عن القنوات الناقلة لمسلسل «يوتيرن» خلال أيام رمضان 2022، إذ يعرض المسلسل عبر قنوات ON ،CBC، الحياة، المحور، فضلًا عن عرضه عبر منصة Watch It الإلكترونية.

أحداث مسلسل «يوتيرن»

تدور أحداث العمل في إطار اجتماعي، إذ يناقش بعض المشكلات والقضايا التي تواجه المرأة خلال حياتها خاصة المرأة العاملة والحاصلة على شهادات عليا، وتحكي الأحداث قصة «يارا الكردي» وهي ضابطة ملاحة بحرية، تتعرض للعديد من الضغوطات من زوجها الذي يضطرها في النهاية إلى ترك وظيفتها، مع تأثرها بحادثة تقلب حياتها رأسا على عقب.

وكانت الفنانة ريهام حجاج احتفلت الساعات الماضية بالنجاح الكبير الذي حققه البرومو الخاص بالعمل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ حصد أكثر من 2 مليون مشاهدة في أقل من 48 ساعة.

أيمن سلامة: دور توفيق عبد الحميد مفاجأة

وقال مؤلف العمل أيمن سلامة في تصريح سابق، إن دور الفنان توفيق عبد الحميد سيكون مفاجأة للمشاهدين، وأنه وافق على الدور منذ قراءته للحلقات، إذ انجذب إلى الدور وقرر العودة إلى الدراما مرة أخرى بعد غياب طويل.

أبطال مسلسل «يوتيرن»

يضم مسلسل «يوتيرن» عدد كبير من النجوم وهم: ريهام حجاج، توفيق عبد الحميد، كريم قاسم، عبير صبري، محمود حجازي، وفادية عبدالغني، ومحمود حافظ، وصفاء الطوخي، وعصام السقا، وهشام عاشور، وهو من تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبد العزيز.