مواعيد عمل مكاتب الصحة ومراكز لقاح كورونا في رمضان 2022

أعلن الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان مواعيد عمل مكاتب الصحة في رمضان 2022، موضحًا أنَّها من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 3 عصرًا بدلًا من الساعة 5 مساءًا، متابعًا أنَّ مكاتب الصحة على مستوى محافظات الجمهورية مستمرة في العمل وتقديم جميع أوجه الرعاية الصحية للمواطنين بكامل قواتها من الكوادر الطبية وأطقم التمريض والفنيين وغيرهم.

مواعيد عمل مكاتب الصحة في رمضان 2022

وفيما يتعلق بمواعيد العمل في مراكز تلقي لقاح كورونا، قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنَّها تنقسم على فترتين، الأولى صباحًا من الساعة 8 وحتى 3 عصرًا، والفترة الأخرى من الساعة 7 وحتى الساعة 9 مساءً، مناشدًا المواطنين ضرورة حجز تطعيم كورونا من خلال موقع تسجيل لقاح كورونا مصر التابع لوزارة الصحة المصرية، معلنًا توافر كل أنواع اللقاحات على مستوى محافظات الجمهورية.

الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر

وكشف «عبدالغفار» الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر، قائلًا إنَّه مطمئن للغاية من حيث أعداد اصابات فيروس كورونا والوفيات، متابعًا أنَّ هناك انخفاض ملحوظ في حالات الإصابة والوفيات، لكن يجب الانتباه وعدم التهاون في اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس بالتزامن مع شهر رمضان الكريم خاصة في ظل التجمعات الدينية، مطمئنا المواطنين من الأعراض الجانبية للقاحات كورونا، مؤكّدًا أنَّها بسيطة وتشبه الأعراض الجانبية للتطعيمات الإجبارية للأطفال.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي ليفروس كورونا لحظة بلحظة واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للوقاية من الفيروس وغيره من الأمراض المعدية، مطالبة المواطنين بضرورة التواصل مع وزارة الصحة والسكان على الخط الساخن لها لتلقي كل الاستفسارات والردّ عليها من مصادرها الرسمية.