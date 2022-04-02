بدأت أولى أيام شهر رمضان المبارك، اليوم السبت، لذا يبحث كثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم في محافظة البحر الأحمر، وهذا ما حددته الهيئة العامة للمساحة، إذ يحين موعد أذان المغرب اليوم في تمام الساعة السادسة وثلاثة دقائق حسب التوقيت المحلي لمحافظة البحر الأحمر.

مواقيت الصلاة في محافظة البحر الأحمر

وتنشر «الوطن» مواقيت الصلاة في محافظة البحر الأحمر، ووفقا للهيئة العامة للمساحة يحين موعد أذان الفجر في الساعة 4:10 صباحا، والشروق 5:36 صباحا، والظهر 11:49 صباحا، و العَصر3:19 مساء، والمَغرب 6:03 مساء، والعِشاء 7:18 مساء.

228 مسجدا لأداء صلاة العيد بمدن المحافظة

وفي سياق آخر، خصصت مديرية أوقاف البحر الأحمر 228 مسجدا لأداء صلاة العيد بمدن المحافظة، وذلك تحت إشراف الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر، في مدن رأس غارب والغردقة وسفاجا والقصير ومرسى علم والشلاتين وحلايب، بواقع 110 مساجد في الغردقة، و30 مسجدا في مدينة رأس غارب، و18 مسجدا في سفاجا، و41 مسجدا في القصير، و10 مساجد في مرسى علم، مع تطبيق كل الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية طبقا للضوابط والاشتراطات التي أقرتها رئاسة الوزراء.

وزير الأوقاف تسمح بدرس العصر في المساجد

ووافقت اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية بمجلس الوزراء، برئاسة مصطفى مدبولي، على السماح بدرس العصر وخاطرة التراويح خلال شهر رمضان ، في حدود عشر دقائق وخاطرة التراويح ما بين خمس إلى سبع دقائق مع الالتزام بجميع إجراءات التباعد وارتداء الكمامة.