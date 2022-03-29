تطهير خزانات مساجد البحر الأحمر استعدادا لشهر رمضان

أعلنت شركة مياه البحر الأحمر، اليوم الاثنين، انطلاق مبادرة تطهير وتعقيم خزانات مياه مساجد مدن محافظة البحر الأحمر، بواسطة فريق قطاع المعامل ومراقبة الجودة، برئاسة المهندس محمد عيسى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك قبل أيام تحت رعاية اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

بدء مبادرة تطهير خزانات مياه المساجد بالبحر الأحمر

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر في بيان لها، بدء فريق قطاع المعامل ومراقبة الجودة بأعمال تطهير وتعقيم الخزانات، لضمان جودة مياه الشرب التي تصل للمواطنين، إذ يجري فريق المعامل جميع التحاليل الكيميائية والبكتريولوجية والبيولوجية للمياه، فور الانتهاء من أعمال التطهير، للتأكد من مطابقتها للمواصفات الصحية.

وأضاف البيان أن فريق المعامل يواصل أعمال تطهير وتعقيم خزانات المساجد من خلال فرق متخصصة.

في سياق منفصل، يقوم قطاع المعامل بالإشراف الكامل على المياه المنتجة، بدءًا من خروجها من المحطات وحتى وصولها للمواطن، بجانب وجود كيميائيين في أماكن الضخ لإجراء تحليل لعينات المياه من خلال 9 معامل فرعية و5 معامل متنقلة، وكذلك إنشاء نقط لحقن الكلور، والتطهير والتعقيم الدوري للشبكات والخزانات الرئيسية.

تداول 1525 طن بضائع و425 شاحنة و17 سيارة

وفي سياق آخر، شهدت موانئ البحر الأحمر وصول ومغادرة 7 سفن خلال اليوم، إذ استقبلت الموانئ سفينة بضائع عامة ومغادرة 6 سفن بضائع عامة ومتنوعة، وترسو على الأرصفة 12 سفينة، ومن المنتظر دخول 3 سفينة جديدة، وذلك حسب بيان هيئة موانئ البحر الأحمر.