احتفالية لتكريم الأمهات المثاليات في البحر الأحمر (صور)

نظمت محافظة البحر الأحمر احتفالية اليوم الاثنين، لتكريم الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة لعام 2022، شملت تكريم 11 أماً مثالية، بالإضافة إلى تكريم أعضاء اللجان والاخصائيين القائمين بالبحث في مديرية التضامن الاجتماعي، وذلك بمجمع إعلام الغردقة، بحضور اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.

محافظ البحر الأحمر يكرم الفائزات في مسابقة الأم المثالية

وقام اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، خلال الحفل، بتكريم الأمهات الفائزات في مسابقة الأم المثالية لعام 2022، مؤكداً أن اختيار الأم المثالية جاء بكل حيادية، موجهاً الشكر لأعضاء اللجان والاخصائيين القائمين بالبحث.

وأشار محافظ البحر الأحمر، خلال كلمته في الاحتفال، إلى أن هناك أهمية كبيرة للاحتفال بعيد الأم، فهو يعيد الإنسانية والرحمة، لافتاً إلى أن الأم هي أساس الحياة، ولها دور وطني كبير، يتمثل في تربيتها للأبناء، بحيث يكونوا صالحين ونافعين لوطنهم، من خلال تنشئتهم على حب الوطن.

«حنفي»: المرأة حظيت بالتمكين في عهد الرئيس السيسى

وأشار محافظ البحر الأحمر إلى أن تمكين المرأة بمثابة كلمة السر في بناء حضارات قوية، موضحاً أنه بالنظر إلى ما تحقق في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالنسبة للمرأة، نجد أنه تم تمكينها اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً، منذ توليه المسئولية، ولعل هذا ظهر جلياً عندما أعلن الرئيس أن عام 2017 هو عام المرأة المصرية لأول مرة في تاريخ مصر، لافتاً إلى أنه تم التأكيد بشكل أكبر على تمكين المرأة، عندما أصبح هناك 8 وزيرات في الحكومة لأول مرة عام 2018.