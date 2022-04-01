إقبال كبير على معرض أهلاً رمضان في البحر الأحمر.. تخفيضات تصل لـ30%

شهد معرض أهلاً رمضان بالبحرالأحمر إقبالاً كبيرًا من المواطنين بمدن المحافظة، إذ تتوافر السلع الغذائية واللحوم والملابس بتخفيضات تتراوح من 20 إلى 30%، وذلك تحت رعاية اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وطبقًا لتوجهات الدولة في سد احتياجات المواطن من السلع الغذائية الأساسية خلال شهر رمضان المبارك.

إقبال كبير على معرض أهلاً رمضان بالغردقة

َوتوافد عدد كبير من المواطنين على معرض أهلاً رمضان بالغردقة والذي يقع بشارع النصر وسط المدينة، ويضم 22 محلاً لبيع كافة السلع الغذائية واللحوم والدواجن المجمدة التي يحتاجها المواطنون بأسعار مخفضة، وذلك بعد أن افتتحه اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، بحضور ربيع إسماعيل وكيل وزارة التموين بالبحر الأحمر.

مراقبة الأسعار بمعارض أهلاً رمضان بالبحر الأحمر

ومن جانبه شدد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، على المراقبة المستمرة للأسعار لمنع جشع التجار واستغلال المواطنين، مشيرًا، في تصريحات صحفية، إلى أن المعرض يهدف إلى سد احتياجات المواطن من السلع الغذائية الأساسية خلال شهر رمضان المبارك بأسعار مناسبة للجميع، ويعمل المعرض طوال أيام الاسبوع وحتى آخر يوم فى شهر رمضان.

وشهدت المنطقة المحيطة بالمعرض تكدسًا وزحامًا مروريًا للسيارات بسبب الإقبال الكبير من المواطنين على شراء السلع من المعرض، ونجحت القوة المرورية المكلفة بتنظيم المرور في شارع النصر برئاسة النقيب عمر مجدي، في تنظيم حركة السيارات وإعادة تسيير الحركة المرورية بناء على توجيهات إدارة مرور البحر الأحمر.

ومن جانبه، أكد أحمد الدقاق، مدير الرقابة التجارية بالبحر الأحمر، توفير السلع الغذائية عالية الجودة في المعرض الذي يشارك فيه، ويخضع للرقابة اليومية من قبَل الغرف التجارية والصندوق الاجتماعي، وجهاز حماية المستهلك ومديرية التموين، تحت إشراف المهندس ربيع إسماعيل وكيل وزارة التموين.