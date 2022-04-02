العليا للفيروسات تحذر من العزومات: قد ندخل الموجة السادسة لكورونا نهاية رمضان

حذرت عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتورة وجيدة أنور، المواطنين خللا شهر رمضان 2022 من التجمعات والعزومات على الفطار والسحور، وذلك في ظل الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، قائلة: «يجب اتخاذ الإجراءات كافة لمجابهة كورونا، والابتعاد عن التجمعات الكثيفة في الأماكن المغلقة، إذ تعتبر بيئة خصبة لانتشار كوفيد 19 خاصة مع غير المطعمين بلقاح كورونا».

ارتداء الكمامة والالتزام بالإجراءات الاحترازية

وأضافت عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في تصريحات خاص لـ «الوطن»، أن المرحلة الحالية هناك انخفاض كبير في نسب الإصابات، موضحة أنه يجب أخذ كافة الإجراءات الاحترازية خلال الأيام المقبلة وشهر رمضان تحسبًا لارتفاع نسب الإصابات بفيروس كورونا، مؤكدة أن نسب الإشغالات بالمستشفيات المخصصة لعزل كورونا تشهد انخفاضًا كبيرًا.

احتمالية بدء الموجة السادسة لكورونا نهاية رمضان

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن هناك دول في أوروبا دخلت الموجة السادسة، لافتا إلى أن هناك احتمالية دخول مصر في الموجة السادسة لفيروس كورونا كوفيد 19 نهاية شهر رمضان 2022، موضحًا أن زيادة نسبة التطعيمات ضد المرض لتتخطى الـ 70%، سيؤدي ذلك لمواجهة تفشي الفيروس: «زيادة نسب التطعيمات حتى لو جاءت الموجة السادسة ستكون بسيطة جدًا ولا خوف من أعراضها».

وأكد رئيس صحة النواب، أنه لم يتم رصد أي تحورات جديدة لفيروس كورونا داخل مصر، وأن السلالات الموجودة لفيروس كورونا هي ما تم الإعلان عنها من قبل وزارة الصحة المصرية، لافتا إلى أن هناك متابعة مستمرة للفيروس ونشاطه.