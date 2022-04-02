 التعليم العالي تكشف الموعد النهائي لامتحانات الجامعات 2022

انتظمت الدراسة في الجامعات الحكومية والخاصة بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري بمختلف الكليات خلال شهر رمضان الجاري 2022، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد- 19»، تنفيذاً لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، إذ أنَّ هناك التزام كامل بقرارات وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي بشأن موعد امتحانات الجامعات 2022 والتي من المقرر أن تنطلق خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين.

امتحانات الجامعات 2022

وأوضح الدكتور مصطفى عبدالنبي رئيس جامعة المنيا، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» الالتزام الكامل بقرارات المجلس الأعلى الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فيما يتعلق بموعد امتحانات الجامعات 2022، مع ضرورة التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية، إذ أنَّه من المقرر انطلاقها خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين، لافتًا إلى أنَّ الدراسة منتظمة خلال شهر رمضان مع الالتزام الكامل بالمواعيد المحددة بشان الدخول والخروج من وإلى الجامعة.

الجامعات الحكومية

وفي السياق ذاته، أكّد الدكتور عبداه سرحان رئيس جامعة المستقبل أنَّ الدراسة منتظمة خلال شهر رمضان الجاري دون تأجيل أو تعطيل مع الالتزام بمواعيد وجداول المحاضرات للفصل الدراسي الثاني، موضحًا أنَّه جرى التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مؤكّداً أنَّ موعد امتحانات الجامعات 2022 سيكون خلال شهري يونيو ويوليو تنفيذًا لقرارات الأعلى للجامعات والتعليم العالي، مبينًا أنَّه لا توجد أي قرارات تأجيل أو تعطيل لها، لافتًا إلى أنَّه لن يتمّ حذف أي أجزاء من المناهج الدراسية.