اليوم.. قوافل طبية من «حياة كريمة» لعلاج المواطنين في 4 محافظات

ينتظر المواطنون في 4 محافظات على مدار اليوم الأحد، قوافل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والتي تطلقها وزارة الصحة والسكان بشكل يومي في جميع أنحاء الجمهورية من أجل الكشف وعلاج كافة المواطنين بشكل مجاني دون دفع أي رسوم، إذ أكدت وزارة الصحة أن إطلاق القوافل الطبية المجانية مستمر حتى يوم 11 من شهر رمضان الكريم.

تفاصيل قوافل «حياة كريمة» الطبية المجانية في 4 محافظات

وتوضح «الوطن» التفاصيل الكاملة المتعلقة بقوافل «حياة كريمة» الطبية التي ستطلقها وزارة الصحة على مدار اليوم، إذ ستشمل التفاصيل الأماكن المتوفرة فيها القوافل الطبية، بالإضافة إلى التخصصات الطبية التي تتضمنها هذه القوافل، حسب ما أعلنته وزارة الصحة والسكان على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

أماكن قوافل «حياة كريمة» الطبية المجانية

وحددت وزارة الصحة والسكان الأماكن التي سيكون متاح من خلالها القوافل الطبية المجانية، إذ تنتشر في 4 محافظات اليوم على مستوى الجمهورية، كالتالي:

1 - محافظة القليوبية، وتحديدا في «جمجرة القديمة» التابعة لمركز بنها.

2 - محافظة بني سويف، وتحديدا في «شريف باشا».

3 - محافظة الفيوم، وتحديدا في بركة مركز يوسف الصديق.

4 - محافظة كفر الشيخ، وتحديدا في «طاهر».

التخصصات الطبية الموجودة داخل قوافل اليوم

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن مختلف التخصصات الطبية الموجودة في القوافل الطبية، التابعة لمبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة»، وهي:

1 - نساء وولادة.

2 - الأطفال.

3 - خدمات تنظيم الأسرة.

4 - العظام.

5 - الرمد.

6 - القلب.

7 - الجراحة.

8 - الأسنان.

9 - الجلدية.

10 - الباطنة.

11 - الأنف والأذن.

12 - خدمات الأشعة.

13 - خدمات التحاليل.

وجدير بالذكر، أنه يجرى إطلاق العديد من القوافل الطبية التابعة لمبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة» في مختلف المحافظات بشكل دوري، إذ تتغير أماكن القوافل بشكل يومي من أجل ضمان وصول هذه القوافل لكل المحافظات.