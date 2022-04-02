قناة السويس تحقق 1.69 مليار دولار في الربع الأول من 2022

أعلنت هيئة قناة السويس، اليوم السبت، أن إحصائيات الملاحة بالقناة خلال الربع الأول من العام الحالي 2022، سجلت زيادة ملحوظة في أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة.

أسامة ربيع: لم تتأثر بالحرب الروسية الأوكرانية

وقال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، في بيان صحفي، إن القناة لم تتأثر حتى الآن بتداعيات الأزمة الأوكرانية الروسية، حيث بلغ عدد السفن العابرة للقناة في الفترة من يناير إلى مارس خلال العام الحالي، 5303 سفن، مقابل عبور 4581 سفينة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بفارق 722 سفينة، وبنسبة زيادة 15.8%.

وأضاف «ربيع» أن نسبة الزيادة في الحمولات العابرة للقناة بلغت 7.4%، حيث سجلت الحمولات الصافية خلال الربع الأول من العام الحالي 313 مليونًا و300 ألف طن، مقابل 291 مليونًا و700 ألف طن خلال العام الماضي، بفارق 21 مليونًا و600 ألف طن.

«ربيع»: زيادة 20% في الإيرادات

وقال الفريق أسامة ربيع إن قناة السويس حققت خلال الربع الأول من العام الميلادي 2022 في الفترة من يناير إلى مارس، زيادة بنسبة 20% من حصيلة إيراداتها بالدولار، حيث سجلت عائدات القناة ملياراً و691 مليون دولار، مقابل مليار و409 ملايين دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأضاف أن التقارير الملاحية خلال الربع الأول من العام الحالي رصدت زيادة كبيرة في معدلات عبور مختلف أنواع السفن، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث ارتفعت أعداد سفن الصب بنسبة 29.1%، وزادت سفن الحاويات العابرة للقناة بنسبة 17%، فيما بلغت نسبة زيادة سفن حاملات السيارات 27.2%، كما تضاعفت أعداد السفن السياحية المارة بالقناة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وسجلت سفن البضائع العامة نسبة زيادة 18.1%، وزادت الناقلات بنسبة 6.5%.

وأكد رئيس الهيئة أن التقارير الملاحية بالقناة خلال الربع الأول من العام الحالي، وكذلك ارتفاع متوسط العبور اليومي للسفن العابرة للقناة خلال الفترة الماضية، من المؤشرات التي تعكس بشكل واضح التعافي الذي تشهده سوق النقل البحري، والنمو الملحوظ في حركة التجارة العالمية، مشدداً على حرص الهيئة على التعامل مع التحديات المختلفة، التي تواجه سوق النقل البحري، من خلال تبني حزمة من السياسات التسويقية المرنة، تستطيع من خلالها مواكبة المتغيرات السوقية ومراعاة تحقيق مصالح العملاء.

إحصائية أول يومين في أبريل

وتواصل إحصائيات الملاحة في قناة السويس تسجيل أرقام قياسية غير مسبوقة في معدلات العبور اليومية، مع مطلع شهر أبريل الحالي، حيث سجلت إحصائيات الملاحة خلال اليوم السبت عبور 74 سفينة، حتى الآن، كما عبرت القناة أمس الجمعة 80 سفينة، بإجمالي حمولات صافية قدرها 9 ملايين طن، على مدار اليومين الماضيين.