قناة السويس الجديدة تقفز بالعائد السنوي للمجرى الملاحي لأعلى معدلاته

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، فيديوجراف جديد، أوضح خلاله أثر وجود قناة السويس الجديدة على إيرادات القناة تزامنًا مع الذكرى السنوية الأولى لتعويم السفينة الجانحة إيفر جيفن؛ فبفضل الجهود الحكومية أصبحت قناة السويس قادرة على استقبال السفن مختلفة الأنواع والأحجام.

قناة السويس الجديدة

وساهمت القناة الجديدة في تقليل زمن عبور سفن العالم من 18 ساعة إلى 11 ساعة، وأصبحت تستوعب 97 سفينة معيارية يوميًّا بدلًا من 77 سفينة، كما لفت مركز معلومات مجلس الوزراء أيضًا، إلى الأسطول البحري القوي والمتنوع للقناة.

إيرادات قناة السويس

وأدت تلك الجهود كلها، فضلًا عن المساهمات والسياسات التسويقية إلى تحقيق قناة السويس أعلى إيراد سنوي في تاريخها وأعلى معدل عبور سفن في 2021 رغم إجراءات الإغلاق العالمية.