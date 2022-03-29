رئيس قناة السويس: استطعنا مواجهة أعتى المشكلات لتعويم السفينة إيفرجيفن

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إننا نحتفل اليوم، بيوم التفوق لهيئة قناة السويس، ذكرى نجاح أبطال الهيئة في التغلب على جنوح السفينة إيفر جيفن، وتفوقهم في مواجهة واحدة من أعتى المشكلات التي يمكن أن تقع في ممر ملاحي بأهمية قناة السويس، منتهزًا هذه المناسبة، ليعبر عن شعوره بمزيج من السعادة والفخر، لكون الاحتفالية ليست فقط لإبراز الأداء المتميز والصلابة الذي يمتلكها العاملون بالهيئة، وإنما يعد هذا اليوم رمز على قدرة الإنسان المصري في مواجهة الشدائد وتمسكه أمام الأزمات والمحن، تلك التي تتفوق بامتياز في تحويلها بعون الله إلى انتصارات وإنجازات.

أزمة إغلاق أهم شريان ملاحي وتجاري عالمي

أضاف «ربيع»، خلال الاحتفالية التي عُرضت على قناة «التليفزيون المصري»، أنه يسترجع هذه اللحظات الفارقة التي كان يشهدها العالم أجمع، ما بين مساند لجهودنا وبين متأمل فيما يمكن أن يسفر عنه أزمة إغلاق أهم شريان ملاحي وتجاري عالمي، وبين متربص لإصدار أحكام قد تكون قاسية على كيفية إدارة هيئة قناة السويس ومن خلفها الدولة المصرية للأزمة، « نحن نسترجع ما حدث على مدار 6 أيام، لابد من قول الحقيقة للتاريخ».

مفتاح التفوق في الأزمة هي مساندة الرئيس السيسي

أشار رئيس هيئة قناة السويس، إلى أن مفتاح التفوق والنجاح والأداء المبهر لأبطال القناة خلال جهود تعويم السفينة الجائحة هي المساندة الكاملة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي تابع الموقف لحظة بلحظة وأشرف بنفسه على قيادة عملية انقاذ وتعويم السفينة على مدار الساعة، وقبل كل ذلك، آمن بقدرة العاملين في قناة السويس باختلاف تخصصاتهم ودرجاتهم في التعامل مع الأزمة بما يمتلكونه من كفاءة وقدرات ممتدة، ومن صلابة في مواجهة أعتى التهديات، والعزيمة الإصرار على رفع اسم مصر عالية.