رئيس هيئة قناة السويس: فيلم 6 أيام رصد بنجاح جهود إنهاء أزمة إيفرجيفن

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن فيلم «6 أيام» أعادنا بالذاكرة لزمن أزمة السفينة «إيفرجيفن» بعد مرور سنة، لافتا إلى أن الفيلم رصد الأحداث بشكل جيد وبتفاصيل كاملة تشبه الحقيقة، وذكرنا بجهود العاملين بالهيئة في ذلك الوقت.

ربيع: «6 أيام» رصد مواصلة جهود العاملين بالقناة ليل نهار

وأوضح «ربيع» في مداخلة هاتفية لنشرة أخبار «إكسترا نيوز»، أن الفيلم رصد تفاصيل عمل المهندسين والفنيين والعمال الذين واصلوا العمل ليل نهار لحين انتهاء الأزمة، مشيرا إلى أن الفيلم تميز في تغطية جميع جوانب المهمة بنجاح، وللعمل المستمر بشكل يومي مع تقديم الدعم والتشجيع للعمال والمهندسين خلال عملية تعويم السفينة.

ربيع: لدينا خبرات متراكمة على مدار سنوات

وأشار «ربيع» إلى أن هيئة قناة السويس لديها خبرات متراكمة على مدار سنوات، وأجيال من المهندسين والفنيين والعمال ينقلون خبراتهم للأجيال التالية، لافتا إلى أن برامج العمل داخل الهيئة ترتكز على مزج الشباب حديث العمل بالهيئة مع الخبراء والقيادات وهو ما ظهرت نتائجة في مواجهة أزمة «إيفرجيفن».

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس أنه قبل تنفيذ أي سيناريو لحل أزمة السفينة كان يجري تجريبه في مركز المحاكاة أولا لضمان عدم وجود خسائر، والتأكد من مدى نجاحه، لافتا إلى أن تكنيك عملية التكريك في إنقاذ السفينة كان الأول من نوعه عالميا، وأوضحت المحاكاة نجاح علمية التكريك بنسبة 80% مع عدة شروط منها الحفاظ على جسم السفينة، لافتا إلى أن الهيئة تتخذ المنهج العلمي في تدريب العاملين لديها ومواجهة الأزمات.

وأكد رئيس هيئة قناة السويس أنه كان مؤكدا لدى الهيئة أن الأزمة ستنتهي من خلال أحد السيناريوهات الموضوعة، لافتا إلى أن الهيئة لديها مركز محاكاة لتدريب العمال والمرشدين وسائقي الكراكات، ويشترط في الترقيات داخل الهيئة اختبارات على المحاكاة لمثل تلك الأزمات.

وتابع ربيع: «الفنان إياد نصار أدى دوره في فيلم 6 أيام بنجاح وشرح للمشاهد معظم تفاصيل العمل في قناة السويس، وأهمية القناة وعلاقتها بحركة التجارة العالمية، بشكل مبسط وبطريقه واضحة للمشاهد البسيط».

واحتفلت الهيئة اليوم بوجود سفراء الدول وقنوات التليفزيون العالمية وعدد من الخبراء المهتمين بالنقل البحري احتفالا بمرور سنة على أزمة إيفرجيفن.