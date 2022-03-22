موسم الرياض يجمع عمرو دياب وحماقي للمرة الثانية بعد 18 عاما

حفل جديد ينتظره عشاق عمرو دياب وحماقي، الذي يُقام على هامش موسم الرياض في المملكة العربية السعودية، حيث يتوقع أن يشهد الحفل الذي ينطلق الخميس المقبل الموافق 24 مارس، العديد من المفاجآت التي يتفاعل معها جمهور النجمين، كما نفذت تذاكر الحفل بعد ساعة واحدة من طرحها عبر الموقع الرسمي لحفلات موسم الرياض، حيث تخطت 11 ألف تذكرة.

حفل جديد يجمع عمرو دياب وحماقي

وقال محمد زكي حسنين، الرئيس التنفيذي للشركة المنظمة للحفل، في بيان صحفي عنه، إنّ تذاكر حفل عمرو دياب وحماقي، طُرحت السبت الماضي، ونفذت جميعها قبل أقل من ساعة، موضحا أنّ الحفل يحظى باهتمام قطاع كبير من الجمهور، ويقام على مسرح أبوبكر سالم، الذي يشهد تجهيزات ضخمة في الوقت الحالي استعدادا للحفل المرتقب.

الحفل الثاني للنجمين خلال 18 عاما

والحفل المنتظر إقامته الخميس المقبل، ليس الأول الذي يجتمع فيه النجمين سويا، فقبل نحو 18 عاما وتحديدا في 2004، اجتمع النجمين في حفل استضافه مسرح الجامعة الأمريكية في التحرير، وتفاعل الجمهور حينها مع الحفل، الذي حقق نجاحا كبيرا وتفاعلا لافتا من قبل جمهور النجمين.

وقدّم عمرو دياب حفلين في موسم الرياض الحالي، ويعد هذا الحفل هو الثالث، حيث شهدت حفلات النجمين إقبالا وتفاعلا جماهيريا كبيرا، ما يضعها في عدادات الحفلات الأضخم على مستوى الوطن العربي ومن الصعب تكرارها.

ألبومات عمرو دياب ومحمد حماقي

يذكر أنّ محمد حماقي طرح مؤخرا ألبومه الجديد بعنوان «يا فاتني»، عبر قناته الرسمية على «يوتيوب»، وحقق الألبوم نجاحا كبيرا وتفاعلا الجمهور مع جميع الأغاني، بينما ينتظر الجمهور ألبوم عمرو دياب الجديد الذي تأجل طرحه أكثر من مرة.