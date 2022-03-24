5 نجوم يحيون حفلات غنائية الليلة.. أبرزهم عمرو دياب وحماقي ونانسي

يستعد عدد من الفنانين مساء اليوم، لإحياء عدد من الحفلات الخاصة داخل مصر، وذلك بحضور جماهيري كبير، وبينهم وائل جسار ونانسي عجرم وأحمد سعد.

حفل وائل جسار في جامعة مصر

وتشهد خشبة مسرح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، حفلا للفنان وائل جسار الليلة، حيث يفتح الحفل أبوابه في تمام الساعة الثامنة مساء، وسط حضوري جماهيري كبير، بعد نفاذ التذاكر الخاصة بالحفل.

يذكر أنّ الفنان وائل جسار، شارك مؤخرا في إحدى فعاليات الموضة والتي جرى تنظيمها في العين السخنة، وقدم خلال الحفل عددا كبيرا من أغانيه، وظهر معه أيضا الطفل محمد أسامة صاحب أغنية «الغزالة رايقة» من فيلم «من أجل زيكو»، وقدما سويا الأغنية الشهيرة.

وكذلك، تحيي الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، حفلا غنائيا الليلة في أحد فنادق منطقة التجمع الخامس، لصالح إحدى الشركات العقارية، ويشاركها في الحفل الفنان أحمد سعد، حيث يُقدمان عددا كبيرا من أغنياتهم للجمهور.

عمرو دياب ومحمد حماقي في حفل غنائي واحد

وخارج مصر، يشهد مساء اليوم أول حفل غنائي يجمع الثنائي عمرو دياب ومحمد حماقي، ضمن حفلات موسم الرياض الذي تنظمه هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية.