نفاد تذاكر حفل عمرو دياب ومحمد حماقي في ختام موسم الرياض

نفدت جميع تذاكر حفل ختام موسم الرياض الذي يحمل شعار «تخيل أكتر» ومن المقرر أن يحييه نجما الأغنية المصرية والعالم العربي عمرو دياب ومحمد حماقي على مسرح أبوبكر سالم، وذلك يوم 24 مارس الجاري.

وأكد محمد زكي حسنين الرئيس التنفيذي لـ«بنش مارك»، الشركة المنظمة للحفل، خلال بيان صحفي، أنه وفور الإعلان في وقت مبكر عن طرح التذاكر، نفذت اليوم السبت جميع التذاكر المعروضة والتي تبغ 11 ألفًا في أقل من ساعة، مضيفًا أن هذه الحفلة الختامية تحظى بإقبال جماهيري كبير وتجهيزات مكثفة في ظل اختتام مسرح أبوبكر سالم لحفلاته التي استمرت على مدار 6 أشهر.

ثالث حفلات عمرو دياب على مسرح أبوبكر سالم

وأضاف «حسنين» أن هذه الحفلة واحدة من أقوى الحفلات التي تنظمها الشركة على مسرح أبو بكر سالم، وهي ثالث حفلات الهضبة عمرو دياب وثاني حفلات محمد حماقي على مسرح أبوبكر سالم، خلال النسخة الحالية من الموسم، إذ شهدت حفلات النجمين إقبالًا وتفاعلًا جماهيريًا كبيرًا، معتبرًا أنها الأضخم على مستوى الوطن العربي ومن الصعب تكرارها.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة بنش مارك، أن الحفل الضخم والمميز ما كان ليقام لولا الدعم الكبير والاستثنائي من المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، الذي قاد المملكة إلى مراتب متقدمة في مجال الترفية، ووجه له الشكر من القلب نظير الدعم اللامنقطع الذي يقدمه لرسم البسمة والفرح على وجوه زوار موسم الرياض، وتقديم تجربة تبقى خالدة وبصمة مميزة ليس محليًا وإقليميًا فقط بل حتى عالميًا.