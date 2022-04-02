طقس كفر الشيخ اليوم.. ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة وانكسار الشبورة

شهد طقس كفر الشيخ اليوم، ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة وانكسار الشبورة المائية على الطرق بخاصة الطريق الدولي الساحلي الرابط بين 5 محافظات ورافده بلطيم-كفر الشيخ، بعدما تكونت الشبورة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم ما أدى لحجب الرؤية نسبيا أمام السائقين المارين على الطرق الرئيسية والفرعية.

خروج الصيادون في رحلات صيد بعد تحسن طقس كفر الشيخ اليوم

ووفق مصدر مسؤول في غرفة العمليات ومركز الأزمات في ديوان عام كفر الشيخ، فخرج الصيادون في رحلات صيد ببحيرة البرلس والبوغاز، كما خرج بعضهم في رحلات صيد في مياه البحر الأبيض المتوسط وذلك بعد تزودهم بالوقود ومستلزمات الصيد عقب تحسن طقس كفر الشيخ اليوم، بينما حرصت إدارة ميناء الصيد بالبرلس على تزويد الصيادين بالإرشادات اللازمة قبل الخروج في رحلات صيد وذلك حرصا على سلامتهم وأمنهم.

طقس كفر الشيخ اليوم حار نهارا وبارد ليلا

ووفق توقعات هيئة الأرصاد الجوية فان طقس كفر الشيخ اليوم سيكون حار نهارا بأجوائه الصيفية بينما يكون بارد ليلا على كافة المناطق لدلك نصحت بارتداء الملابس الصيفية في ساعات النهار والرجوع للملابس الثقيلة خلال فترات الليل لعدم لتعرض للإصابة بنزلات برد.

غرفة عمليات لمواجهة تقلبات طقس كفر الشيخ اليوم

وتستمر غرفة العمليات الرئيسية والغرف الفرعية في الانعقاد لمواجهة اي تقلبات قد تحدث في طقس كفر الشيخ اليوم وخاصة اول ايام شهر رمضان الكريم، فضلا عن التعامل مع اي طارئ قد يحدث في المرافق سواء المياه والصرف الصحي أو الكهرباء.