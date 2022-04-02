حالة الطقس غدا الأحد 3 أبريل 2022.. انخفاض تدريجي في درجات الحرارة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها عن توقعات حالة الطقس غدا الأحد، والموافق ثاني أيام رمضان 2022، نظرا لبحث المواطنين عن طقس رمضان، خصوصا بعد ارتفاع درجات الحرارة لتصل إلى ذروتها اليوم، ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس غدا

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية في بيانها أنه من المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

بالنسبة لـ حالة الطقس في البحر المتوسط فيكون خفيف إلى معتدل، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1 إلى 1.5 متر، وتكون حركة الرياح شمالية شرقية وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، فيكون معتدل، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1.5 و 2 متر، وتكون حركة الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة، غدًا الأحد، في مصر على النحو التالي:

القاهرة 31 17

الإسكندرية 27 17

وادي النطرون 29 16

طنطا 31 17

شبين الكوم 31 17

دمنهور 29 17

بلطيم 27 16

مطروح 25 15

السلوم 29 15

سيوة 31 15

بورسعيد 24 16

دمياط 24-15

الزقازيق 31-17

المنصورة 31 17

الإسماعيلية 31 16

السويس 31-16

العريش 25-14

رفح 25-14

رأس سدر 32-17

نخل 31-17

نويبع 35-16

طابا 31-17

كاترين 30-08

الطور 34-16

شرم الشيخ 34-21

الغردقة 35-20

مرسى علم 33-20

الفيوم 37-17

بني سويف 37-17

المنيا 37-18

أسيوط 38-19

سوهاج 38-19

قنا 39-19

الأقصر 40-20

أسوان 41-20

إدفو 41-20

أبوسمبل 39-19

الوادي الجديد 42-21

شلاتين 34-19

أبورماد 34-19

حلايب 30-18

رأس حدربة 30-18