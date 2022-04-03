تخلص من ذنوبك عند أذان المغرب بأدعية النبي.. رددها حتى صلاة العشاء

وقت الإفطار في شهر الصيام، يعد واحدا من أكثر الأوقات المقربة لقلوب الملايين من العباد، ففيه البركة والخير، وفيه تفيض القلوب بالدعاء الله عز وجل بكل ما يتمنوه سواء كان ما يطلبونه الجنة في الآخرة أو أمور دنيوية.

دعاء آخر ساعة قبل المغرب

ويحرص أغلب العباد في هذا الوقت على أن يدعو الله بأمور شتى، وأبرزها المغفرة والتوبة، وقد أشارت دار الإفتاء المصرية إلى عدد من الدعوات التي يحبذ أن يحرص عليها المسلم في وقت المغرب، وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء في هذا الوقت، تحديدا بداية من آخر ساعة قبل المغرب إلى أذان صلاة العشاء.

وأوضحت دار الإفتاء أن هناك عدد من الأدعية التي يحبذ ترديدها في وقت آذان المغرب، تحديدا آخر ساعة قبل آذان المغرب، ويأتي الدعاء التالي ضمن أبرز تلك الأدعية:

- لمغفرة الذنوب ، ورد عَنْ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ مَن سَبَّحَ اللَّهَ في دُبُرِ كُلِّ صَلاةٍ ثَلاثًا وثَلاثِينَ، وحَمِدَ اللَّهَ ثَلاثًا وثَلاثِينَ، وكَبَّرَ اللَّهَ ثَلاثًا وثَلاثِينَ، فَتْلِكَ تِسْعَةٌ وتِسْعُونَ، وقالَ: تَمامَ المِئَةِ: لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وحْدَهُ لا شَرِيكَ له، له المُلْكُ وله الحَمْدُ وهو علَى كُلِّ شيءٍ قَدِيرٌ غُفِرَتْ خَطاياهُ وإنْ كانَتْ مِثْلَ زَبَدِ البَحْرِ

دعاء النبي

كما لفتت دار الإفتاء المصرية في فتواها إلى أن أفضل الأدعية التي يفضل أن يحرص عليها المسلم في وقت المغرب أثناء شهر رمضان، هو الدعاء الذي علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم، ولفتت إلى ما روى عن السلف الصالح، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمهم الدعاء بهذه الكلمات: «اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا إِقْبَالُ لَيْلِكَ، وَإِدْبَارُ نَهَارِكَ، وَأَصْوَاتُ دُعَاتِكَ، فَاغْفِرْ لِي»، من الأدلة على دعاء عند سماع أذان المغرب ما ورد في سنن أبي داود، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُولَ عِنْدَ أَذَانِ الْمَغْرِبِ: «اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا إِقْبَالُ لَيْلِكَ، وَإِدْبَارُ نَهَارِكَ، وَأَصْوَاتُ دُعَاتِكَ، فَاغْفِرْ لِي»، مؤكدة أن هذا الدعاء بالتحديد يأتي غافرا للذنوب.