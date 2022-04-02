الصحة: لا توجد متحورات جديدة لفيروس كورونا في مصر

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان موقف اللقاحات المستهلكة فى مصر، وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان لدينا فائض من لقاحات كورونا تكفي لتطعيم ما يقرب من 50 مليون مواطن من لقاحات كورونا، وهناك شحنات جديدة من لقاحات كورونا من المقرر أن تستقبلها وزارة الصحة والسكان على مدار الـ3 شهور القادمة من مختلف اللقاحات، وليس لقاحًا معينًا.

عدد المواطنين الحاصلين على الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا

وأعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان عن عدد المواطنين الحاصلين على الجرعة التنشييطة من لقاحات كورونا والتى بلغ عددهم إلى 1.1 مليون مواطن، وناشد المواطنين ضرورة عدم التكاسل فى الحصول على الجرعة الثالثة من لقاح كورونا لأهميتها فى تنشيط الجهاز المناعى للجسم ومواجهة متحورات الفيروس والتى تظهر من وقت إلى آخر.

متحورات فيروس كورونا

وفيما يتعلق بظهور متحورات جديدة لفيروس كورونا، أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أنه لم يظهر متحورات جديدة لفيروس كورونا فى مصر حتى الآن، والمتحورات المنتشرة حتى الآن هي ضعيفة، ويحاول الفيروس التعايش من خلال المتحورات، لافتا إلى أن أضعف المتحورات هو متحور «أوميكرون» وأعراضه كما تم التعارف عليها تشبه نزلات البرد.

وأكد ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا على مستوى محافظات الجمهورية داخل مستشفيات العزل الصحي، خاصة بعد إعلان الوزارة وصول عدد المتعافين إلى 438458 متعافيا، لافتا إلى أن اللقاحات كان لها عامل أساسي في ارتفاع معدلات الشفاء، وأيضا المتحور السائد «أوميكرون» ساهم فى رفع معدلات الشفاء بسبب أعراضه الخفيفة.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان استمرار رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس وغيره من الأمراض المعدية.