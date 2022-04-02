يتطلع قطاع كبير من الجمهور، لمعرفة القنوات الناقلة لمسلسل العائدون بطولة أمير كرارة في رمضان 2022، وذلك قبل ساعات من انطلاق الحلقة الأولى.

وتأتي القنوات الناقلة لمسلسل العائدون بطولة أمير كرارة في رمضان 2022، يومياً طوال شهر رمضان، عبر «dmc» و«dmc دراما»، وذلك بجانب منصة «watch it» الرقمية.

«شوية وهتبدأ حرب ماحدش عارف عنها حاجة!»

وكانت «ميديا هب»، قد روجت لمسلسل العائدون بطولة أمير كرارة في رمضان 2022، حيث كتبت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلة: «شوية وهتبدأ حرب ماحدش عارف عنها حاجة!»، كما أشارت إلى السؤال الذي سُتجيب عنه الأحداث المتعلق بـ«العائدون من داعش.. هيروحوا فين؟»، مؤكدة بقولها: «قليل مننا يعرف الإجابة».

تعرف على أبطال مسلسل العائدون لـ أمير كرارة

مسلسل العائدون، من بطولة عدد كبير من الفنانين، وهم: أمير كرارة، وأمينة خليل، ومحمود عبد المغنى، والسوري أحمد الأحمد، ورشا بلال، وميدو عادل، وإسلام جمال، ومايا طلام، ونبيل عيسى، وجيهان خليل، وهو من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة «ميديا هب» سعدى – جوهر.

من هو السوري أحمد الأحمد في مسلسل العائدون

ويُعد مسلسل العائدون بطولة أمير كرارة في رمضان 2022، أولى التجارب الفنية للممثل السوري أحمد الأحمد، وذلك بعد النجاحات الضخمة التي حققها في الدراما السورية، منها مسلسل «غفوة القلب».

أحمد الأحمد، الذي يُشارك في مسلسل العائدون بطولة أمير كرارة في رمضان 2022، من مواليد حمص بسوريا، ولد في عام 1975، تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل بعام 2002، شارك من ذلك الحين في العديد من المسلسلات والأفلام منها فيلم باب الشمس بجزئيه ومسلسل سيرة الحب، كما لعب أدوار بطولة عديدة منها: «البقعة السوداء» و«الصندوق الأسود».