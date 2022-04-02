محمود عبدالمغني: شرف لي المشاركة في مسلسل «العائدون»

قال الفنان محمود عبد المغني، إن مسلسل العائدون يناقش مصير العائدون من داعش، «سعيد جدا بمشاركتي في المسلسل مع المخرج أحمد نادر جلال، بيحب الممثل وكانت من امنياتي إنى اشتغل معاه والكواليس فيها تفاصيل كتير ومهمة».

وأوضح «عبدالمغني» في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC» مع الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع عبر فضائية «DMC»، أنه عمل مع الفنان كرارة في العديد من الأعمال منها «لحظات حرجة والمواطن اكس وطرف تالت، وبحبه جدا على المستوى الشخصي والفني، وعودتنا حميدة بعد طرف تالت، والمؤلف بذل مجهود كبير وشركة الإنتاج قدمت كل شيء عشان العمل يكون مفاجأة للجميع».

وأشار عبد المغني إلى أنّ دوره في مسلسل العائدون يبرز حب الشخصية للبلد والتفكير من أجلها بشكل طبيعي بالرغم من معرفته بمعلومات خطيرة لا يمكن لأحد أن يعرفها غيره، مع مراعاة الجانب الاجتماعي والنفسي لكل شخصية في المسلسل.

وتابع الفنان محمود عبد المغني: «أنا اتربيت على المسلسلات العظيمة زي رأفت الهجان وكان نفسي من وانا صغير اشترك، واندمجت مع الدور وعيشت في تفاصيله ومابين السطور كان كتير جدا بكل تفاصيله، وشرف لي المشاركة في مسلسل العائدون واتمنى إنه يعجب المشاهد وتوصل الرسالة بشكل صحيح».

يذكر أن مسلسل العائدون مستوحى من أحداث حقيقية حدثت في الفترة بين عامي و2020، ويرصد علاقة عدة متغيرات كثيرة حدثت في منطقة الشرق الأوسط، ويظهر المسلسل كيفية تعامل الدولة المصرية مع التهديدات التي تعرضت لها في هذه المرحلة، لا سيما أن هناك أشياء كثيرة غير معلنة.