أصل الديوان| حديقة الأورمان.. أنشأها الخديوي إسماعيل قبل 147 سنة 

حديقة الأورمان.. تعد متنفسا طبيعيا وسط هجير العاصمة، وتقع الحديقة بالقرب من محافظة الجيزة، غرب نهر النيل وشرق جامعة القاهرة، وتضم مئات الأنواع من الأشجار والنباتات، يرتادها الزوار لمختلف الأغراض سواء للتنزه في نهايات الأسبوع أو لأغراض بحثية.

تضم الحديقة نحو 1200 نوع نباتي من بينها أنواع نادرة، كما تقام بها المعارض ذات الصلة بالزراعة مثل معرض الزهور ومعرض التمور ومعرض عسل النحل، وتعتبر «الأورمان»، من أكبر الحدائق النباتية فى العالم، تضم الحديقة مجموعة نادرة وقيمة من أشجار ونخيل الزينة، وتبلغ مساحتها حاليا 28 فدانًا.

حديقة الأورمان عمرها 147 سنة

وحسب موقع الهيئة العامة للاستعلامات، أنشئت حديقة الأورمان قبل 100 عام، وأنشأها الخديوي إسماعيل عام 1875، لتمد القصور‏ ‏الخديوية‏ ‏بالفاكهة‏ ‏والموالح‏ ‏والخضر‏ ‏والتي‏ ‏تم‏ ‏استجلابها‏ ‏من‏ ‏جزيرة‏ ‏صقلية‏.، وقام بتصميم الحديقة مهندسون فرنسيون على الطراز الطبيعي، وكلمة أورمان كلمة تركية تعني الغابة أو الأحراش وهي من الحدائق النباتية النادرة في مصر حيث إنها تضم أكبر مجموعة نباتية.

«الأورمان» كانت جزءا من سرايا الجيزة

وكانت «الأورمان»، جزءا من سرايا الجيزة أو قصر الخديوي إسماعيل الذي حرص على جلب مختلف الأشجار والنباتات المزهرة من جميع أنحاء العالم لهذه الحديقة، وكانت مساحتها 95 فدانا وقت إنشائها وتضم ثلاثة أجزاء «الأورمان، الحرملك الذي يقع الآن في الجزء الغربي لحديقة الحيوان، والسلاملك ويقع في الجزء القبلي من الحديقة».

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وجرى فصل حديقة الأورمان عن حديقة الحيوان في العام 1890 وظلت تابعة لسراي الجيزة حتى عام 1910 ثم تسلمتها وزارة الزراعة وعندما تم التخطيط لشارع الجامعة عام 1934 استقطع الجزء الجنوبي منها، وتم ضمه إلى حديقة الحيوان فأصبحت مساحتها 28 فدانا.

وعن مشتملات الحديقة، قال الدكتور عماد وديع مدير قسم المعشبة بحديقة الأورمان عبر برنامج قناة «مصر الزراعية»: «الحديقة يرتادها الباحثون المتخصصون في الزراعة، وتضم الحديقة بركة تجري مياهها من وإلى النيل، والبركة تحتوى على أشجار ونباتات مائية وغيرها نصف مائية منها نبات البردي المصري».