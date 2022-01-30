ليلى القاسم.. أول سيدة في منصب «وكيل وزارة الشؤون الإسلامية» بالسعودية

وقرر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية، الشيخ عبداللطيف آل الشيخ، تعيين الدكتورة ليلى القاسم، وكيلة للتخطيط والتحول الرقمي لمدة عام بالمنصب، لتكون بذلك أول سيدة تتولى المنصب منذ تأسيس الوزارة.

جهود المملكة لتعزيز دور المرأة

ويأتي هذا القرار في إطار الجهود التي تبذلها المملكة لتعزيز دور المرأة في المناصب والمهام القيادية بقطاعات الوزارة ووكالتها المختلفة، وذلك من أجل مواكبة رؤية المملكة لعام 2030، وسعى الوزارة إلى تفعيل الدور المميز للمرأة السعودية في خدمة كافة القطاعات الحكومية والاستفادة منها في التطوير وإنتاج مستهدفات الوزارة، حسب موقع قناة «روسيا اليوم».

يُذكر أن ليلى القاسم، هى أول وكيلة بوزارة الشؤون الإسلامية منذ تأسيسها، في 1994، كما شغلت منصب مديرة إدارة الحوكمة بالوزارة، التي ترتبط بمكتب وزير الشؤون الإسلامية، و ذلك فى إطار تطوير العمل الإداري بالوزارة، بالإضافة الى تحسين جودة الخدمة المقدمة للمستفيدين وتعزيز مبدأ الشفافية، و شغلت منصب في وزارة التعليم، كمحاضرة متعاونة في كلية خدمة المجتمع، وخبيرة في التخطيط الاستراتيجي وأنظمة الخدمة المدنية والموارد البشرية.

فوز أول امرأة في انتخابات الغرفة التجارية بالسعودية

واستمرارا لجهود المملكة في تمكين المرأه للمناصب القيادية، فازت سيدة أعمال سعودية، منذ اسبوعين، لأول مرة في تاريخ السعودية، بعضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية بمنطقة الشرقية بالبلاد.

وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات الغرفة التجارية بالشرقية في دورتها الـ19، فوز 9 مرشحين، حيث احتل المرشح «حمد الحماد» المركز الأول بعدد أصوات بلغت 5 آلاف و 464 صوتا، في حين حصلت سيدة الأعمال «أغاريد إحسان عبد الجواد» على 5 آلاف و 26 صوتا لتحتل المركز الثاني، وتصبح عضوة منتخبة بين 9 أعضاء منتخبين لعضوية مجلس إدارة الغرفة المكون من 18 شخصا، لتكون أول امرأة تفوز في غرفة الشرقية على مستوى انتخابات الغرف التجارية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «نوفوستى» الروسية.