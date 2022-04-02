قبل عرضه.. تعرف على القنوات الناقلة لمسلسل الاختيار 3 في رمضان 2022

قبل ساعات من بداية موسم الدراما الرمضانية يبحث الجمهور عن القنوات الناقلة لمسلسل الاختيار 3 في رمضان 2022، حيث يعتبر من أبرز الأعمال الدرامية التي ينتظر الجمهور عرضها بسبب الأحداث المهمة التي يتناولها المسلسل، حيث يتطرق إلى كواليس فترة من أصعب الفترات في تاريخ مصر الحديث، ويلقي الضوء على البطولات الخفية لرجال الشرطة والجيش المصري.

وتم الإعلان عن القنوات الناقلة لمسلسل الاختيار 3 في رمضان 2022، حيث من المقرر أن يذاع المسلسل على شبكة قنوات «ON»، بالإضافة إلى عرضه حصريا على منصة «Watch It» الإلكترونية.

القنوات الناقلة لمسلسل الاختيار 3 في رمضان 2022: حصريا على منصة «Watch It»

بينما كان يبحث المشاهدون عن القنوات الناقلة لمسلسل الاختيار 3 في رمضان 2022، نجح البرمو الدعائي للمسلسل في تحقيق مشاهدات مرتفعة بعد الساعات الأولى من طرحه على القناة الرسمية للشركة المنتجة على «يوتيوب»، وجاوزت مشاهداته حاجز الـ 500 ألف مشاهدة حتى الآن.

أبطال مسلسل الاختيار 3 في رمضان 2022

ويواصل المخرج بيتر ميمي والكاتب هاني سرحان في الجزء الثالث من الملحمة الوطنية «الاختيار» تقديم حقائق تعرض للمرة الأولى عن فترة هي الأصعب في تاريخ مصر الحديث، بخلاف الجزأين الأول والثاني من «الاختيار» اللذان تطرقا إلى البطولات رجال الجيش والشرطة المصرية، يلقى الجزء الثالث الضوء على شخصيات حقيقة ما بين رجال الدولة والدين، وسياسين وقيادات جماعة الإخوان الإرهابية، بينما يواصل الفنان كريم عبد العزيز تجسيد شخصية «زكريا يونس» التي قدمها في الجزء السابق، وينضم إليه في الجزء الثالث كلا من أحمد عز وأحمد السقا، بجانب عدد من نجوم الدراما من بينهم خالد الصاوي، عبد العزيز مخيون ومحمود البزاوي.