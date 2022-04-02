تعرف على مواعيد عرض الاختيار 3 على قناة ON في رمضان 2022

في أول أيام موسم الدراما الرمضانية يبحث الجمهور عن مواعيد عرض الاختيار 3 على قناة ON في رمضان 2022، إذ يعتبر من أبرز الأعمال المشاركة في الموسم الرمضاني ليس فقط بسبب طبيعة العمل الذي يعيد الجمهور إلى الدراما الوطنية، ولكن أيضًا بسبب عدد النجوم المشاركين في العمل ما بين أحمد السقا وأحمد عز وكريم عبدالعزيز.

تبدأ مواعيد عرض الاختيار 3 على قناة ON في رمضان 2022، في تمام الساعة الـ9:50 مساءً على شاشة القناة ويعاد مرتين على مدار اليوم التالي، الأولى في تمام الساعة الـ4:20 صباحًا، والثانية الساعة الـ3:25 عصرًا، وذلك بالإضافة إلى عرضه على منصة «Watch IT» الإلكترونية حصريًا، لتكون الحلقة متاحة على المنصة بعد إذاعتها على قناة «ON».

مواعيد عرض الاختيار 3 على قناة ON في رمضان 2022: 3 مرات يوميا

كما كشفت شبكة قناة «ON» عن خطتها البرامجية خلال شهر رمضان والتي تتضمن مجموعة من المسلسلات الحصرية والبرامج المتنوعة، فتكون البداية مع مسلسل «الكبير أوي» الذي تذيعه حصريًا على شاشتها الساعة 6:30 مساءً، ويعتبر مسلسل «أحلام سعيدة» بطولة النجمة يسرا من المسلسلات الحصرية المعروضة على القناة، وتذاع يوميًا في تمام الساعة 8:25 مساءً، أما مسلسل «يوتيرن» فيذاع الساعة الـ11 مساءً، يليه عرض «دايما عامر» للفنان مصطفى شعبان الساعة 12:25 بعد منتصف الليل.

دينا الشربيني ضيفة أول حلقات «نجوم السما» على «ON»

ومن ضمن البرامج المعروضة على شاشة قناة «ON» برنامج «نجوم السما» والذي يذاع في تمام الساعة الـ7:45 مساءً، ويعاد اليوم التالي في تمام الساعة 10 صباحًا، وتحل الفنانة دينا الشربيني ضيفة على أول حلقات البرنامج حيث تختبر خلال الحلقة الهبوط بالمظلات في منطقة سانت كاترين.