مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 الحلقة 1 والقنوات الناقلة قبل عرضها الليلة

يبحث المشاهدون عن مواعيد عرض المسلسلات في اليوم الأول من سباق الدراما الرمضانية، من أبرزها مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 الحلقة 1 والقنوات الناقلة، إذ من المقرر أن تُعرض الحلقة الأولى من الجزء الثالث للملحمة الوطنية مساء اليوم، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين، بينهم كريم عبد العزيز، أحمد السقا وأحمد عز.

وأعلنت شبكة قنوات «ON» عن مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 الحلقة 1 والقنوات الناقلة عبر شبكتها، وذلك ضمن الخطة البرامجية التي تضم مجموعة من المسلسلات التى تعرض حصريا على شاشتها خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى عدد من البرامج الدينية والفنية.

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 الحلقة 1 والقنوات الناقلة

وتبدأ مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 الحلقة 1 والقنوات الناقلة، في تمام الساعة الـ 9:50 مساءً على قناة «ON»، وتُعاد الحلقة مرتين، الأولى الساعة 4:20 من صباح اليوم التالي، والثانية في الساعة الـ 3:25 مساءً، وذلك بخلاف عرض المسلسل على منصة «Watch IT» الإلكترونية، فور بثها تلفزيونيا.

أبطال مسلسل الاختيار3

وينتظر الجمهور مشاهدة مسلسل الاختيار3، الذي يتطرق إلى بطولات رجال الشرطة والجيش في حربهم ضد الإرهاب، وخلال الجزء الثالث من المسلسل يكشف المخرج بيتر ميمي والكاتب هاني سرحان، كواليس واحدة من أهم الفترات في تاريخ مصر، ويشارك في الجزء الجديد عدد كبير من الفنانين، بخلاف الفنان كريم عبد العزيز الذي يواصل تجسيد شخصية «زكريا يونس» التي قدمها في الجزء الثاني من المسلسل.

وينضم للجزء الثالث عدد من الفنانين منهم أحمد السقا، أحمد عز، خالد الصاوي، صبري فواز وعبد العزيز مخيون بالإضافة إلى الفنانين الشباب من بينهم أمير المصري وسلمى أبو ضيف.