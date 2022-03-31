بعد عرض البرومو الدعائي.. تفاصيل شخصيات أبطال مسلسل الاختيار 3

نشر السيناريست هاني سرحان صورة مع أبطال مسلسل الاختيار 3 للمخرج بيتر ميمي، المقرر مشاركته في موسم الدراما الرمضانية 2022، وضمت الصورة أحمد عز، كريم عبد العزيز وأحمد السقا، وذلك عبر حسابه على «فيس بوك»، بعد ساعات من إطلاق البرمو الدعائي الأول للمسلسل الذي حقق نسب مشاهدات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي و«يوتيوب».

وكشف الفيديو الدعائي للمسلسل عن أبطال مسلسل الاختيار 3، الذي يشارك في بطولة العمل عدد كبير من نجوم الدراما من بينهم كريم عبد العزيز، أحمد السقا وأحمد عز، بالإضافة إلى الفنان خالد الصاوي الذي يظهر بشكل مختلف خلال الأحداث حيث من المتوقع أن يقوم بشخصية «خيرت الشاطر» أحد الأذرع الإجرامية في جماعة الإخوان الإرهابية، بينما يؤدي عبد العزيز مخيون بدور محمد بديع المرشد العام للجماعة.

أبطال مسلسل الاختيار 3 .. كريم يعود بـ«زكريا».. وعز ضابط مخابرات

ويبحث الجمهور على منصات التواصل الاجتماعي عن طبيعة أدوار أبطال مسلسل الاختيار 3، وهو ما نوضحه في السطور التالية:

- يواصل كريم عبد العزيز تجسيد شخصية الظابط «زكريا يونس»، التي سبق وقدمها في الجزء الثاني من المسلسل، العام الماضي.

- يقدم الفنان أحمد عز شخصية ظابط في المخابرات العامة.

- يجسد أحمد السقا شخصية ظابط في المخابرات الحربية.

من هم أبطال مسلسل الاختيار 3 ؟

لم يكشف البرومو عن جميع أبطال مسلسل الاختيار 3، حيث سيكتشف الجمهور مع بداية عرض الحلقات وجود عدد كبير من الفنانين يؤدون عدد من الشخصيات السياسية المهمة التي ارتبطت بتلك الفترة الصعبة والحرجة من تاريخ مصر أو «كواليس أخطر 96 ساعة في تاريخ مصر»، وفقا لما جاء البرمو الدعائي للمسلسل، ومن بين الفنانين المشاركين في بطولة المسلسل أمير المصري، محمود البزاوي ونور محمود بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف.