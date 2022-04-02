قصة مسلسل فاتن أمل حربي بطولة نيللي كريم.. دراما اجتماعية مشوقة

عملية بحث مستمرة شهدها محرك «جوجل» حول قصة مسلسل فاتن أمل حربي بطولة نيللي كريم على مدار الساعات القليلة الماضية، وذلك بالتزامن مع عرض أولى حلقاته مساء اليوم على شاشة «سي بي سي»، ويشارك في بطولته نخبة من الفنانين والفنانات.

قصة مسلسل فاتن أمل حربي بطولة نيللي كريم

وتدور أحداث قصة مسلسل فاتن أمل حربي بطولة نيللي كريم في إطار اجتماعي درامي، حول مأساة «فاتن» والتي تلعب دورها نيللي كريم، مع زوجها ومشاكلها الزوجية معه لتقرر الانفصال عنه، ظنًا منها أنها نجحت في القضاء على مشكلاتها، لكنها تواجه أزمات أخرى ببعض بنود قانون الأحوال الشخصية، والتي تقرر حرمانها من ابنتيها في حال زواجها من شخص أخر، ومن ثم تتصاعد الأحداث.

يشارك في بطولة مسلسل فاتن أمل حربي نخبة من الفنانين، من بينهم نيللي كريم، هالة صدقي، شريف سلامة، محمد ثروت، خالد سرحان، ومن تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل.

مواعيد عرض مسلسل فاتن أمل حربي

ومن المقرر أن يُعرض مسلسل فاتن أمل حربي، على شاشة «سي بي سي»، في المواعيد الآتية:

- العرض الأول في تمام الساعة 7:35 مساءً.

- ويأتي ميعاد الإعادة الأولى في تمام الساعة 12:40 بعد منتصف الليل.

- فيما يُعاد للمرة الثانية في تمام الساعة 10:15 صباحًا.

مشاركة نيللي كريم في دراما رمضان الماضي

وعادة ما تحرص الفنانة نيللي كريم على مناقشة القضايا المجتمعية الشائكة التي تعاني منها السيدات بشكل خاص، وهو ما جاء خلال مسلسل ضد الكسر، الذي شاركت في بطولته في دراما رمضان 2021، إذ تطرقت أحداثه لتلسيط الضوء على أزمة الخيانة الزوجية التي تتعرض لها شريحة كبيرة من المتزوجات.