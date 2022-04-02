نيللي كريم: غناء أنغام تتر «فاتن أمل حربي» شرف لأسرة المسلسل

أعربت الفنانه نيللي كريم، خلال استضافتها ببرنامج «the insider»، عن سعادتها لغناء الفنانة أنغام تتر مسلسل «فاتن أمل حربي».

وقالت نيللي كريم: «مسمعتش الأغنية بس عرفت إن الفنانة أنغام هتغني، وده شرف للمسلسل كله صوت جميل وعميق وكله دفئ، وهتقدر تعبر بصوتها الجميل والموسيقى وبالكلمات اللي كتبها مدحت العدل عن معنى المسلسل».

مسلسل فاتن أمل حربي

مسلسل فاتن أمل حربي بطولة نيللي كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، خالد سرحان، محمد ثروت، وفادية عبد الغني، جيلان علاء وهو من إنتاج شركة العدل، وتأليف الكاتب إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل، ويعرض المسلسل حصريًا على cbc ومنصة watch it.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي حول فاتن التي تنفصل عن زوجها وبعد الانفصال تصدم بعدد من القوانين التي توقف أمامها كعائق في حياتها ومنها سقوط حضانة أبنائها إذا تزوجت.